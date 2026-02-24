El líder surcoreano destaca que, como Lula, tuvo una infancia difícil
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, elogió el lunes la determinación de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de una reunión bilateral en Seúl, y afirmó que ambos salieron adelante después de unos inicios difíciles en sus vidas.
Lula es el primer presidente brasileño en más de 20 años en realizar una visita de estado a Corea del Sur, y se reunirá con Lee para una cumbre centrada en el comercio de alta tecnología.
Ambos líderes tuvieron un origen humilde: Lee trabajó en un taller textil para sustentar a su familia, mientras Lula abandonó la escuela para vender maní y lustrar zapatos.
«Al surgir en la vida como un joven trabajador, has demostrado en tu propia trayectoria que la democracia es el instrumento más poderoso de desarrollo social y económico», expresó Lee en un comunicado.
«Su camino en la vida y la política, siempre un paso adelante, resuena fuertemente con mi propio recorrido», agregó.
«No tengo duda de que, con su integridad, determinación y coraje indomable, Brasil continuará floreciendo», sostuvo.
Lee y Lula se conocieron durante la cumbre del G7 el año pasado en Canadá, e intercambiaron historias sobre sus infancias difíciles.
Lula llegó a Seúl procedente de India, donde participó en una cumbre sobre inteligencia artificial y firmó acuerdos comerciales con el primer ministro Narendra Modi.
Brasil es uno de los principales socios comerciales de Corea del Sur en América Latina.
