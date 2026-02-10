El laborismo en Escocia echa un pulso a Starmer a solo tres meses de las autonómicas

3 minutos

Susana Blaya

Glasgow (R. Unido), 10 feb (EFE).- Un día después de que el líder laborista escocés, Anas Sarwar, pidiera la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, el terremoto político sigue sacudiendo el partido mientras en Escocia crece el debate sobre las consecuencias electorales de la ruptura.

Aunque Starmer reafirmó el lunes por la noche ante sus diputados que «no está preparado para marcharse» y hoy ha recibido un respaldo explícito de su gabinete, en Escocia la fractura sigue abierta.

El ministro para Escocia, Douglas Alexander, intentó rebajar la tensión este martes al asegurar en la BBC que Sarwar y el primer ministro mantienen «una voluntad de trabajar juntos» y que lo ocurrido fue un «sincero y genuino desacuerdo».

Tal vez Sarwar está recogiendo velas después de que la ministra principal de Gales, la también laborista Eluned Morgan, haya preferido ponerse hoy del lado de Starmer y no seguir la línea ‘contestataria’ de Sarwar, que se ha quedado solo.

Reacciones en Escocia

El desafío de Sarwar ha reconfigurado el tablero político escocés. El Partido Nacional Escocés (SNP), principal fuerza en Holyrood (sede del parlamento escocés), acusa al dirigente laborista de intentar «salvar su propio pellejo».

Su portavoz en Westminster, Stephen Flynn, afirmó que el giro «expone un juicio político desastroso”, recordando que Sarwar «fue su mayor defensor hasta la semana pasada».

El líder conservador escocés, Russell Findlay, sostuvo que el laborismo «está en pleno colapso», mientras que los Verdes han ido más lejos al registrar una moción en Holyrood para exigir formalmente la dimisión de Starmer.

En las últimas horas, los conservadores han aumentado la presión sobre los laboristas al exigir que Douglas Alexander, ministro para Escocia en el Gobierno de Starmer y uno de los responsables de la campaña de Sarwar para las autonómicas, elija entre seguir en el gabinete o dirigir la estrategia electoral en Holyrood, al considerar «insostenible» que mantenga ambos roles.

Comicios escoceses

Los analistas coinciden en que la maniobra de Sarwar supone su mayor riesgo político desde que asumió el liderazgo del laborismo escocés.

Con los sondeos apuntando a un retroceso frente al SNP, el laborismo escocés intenta desmarcarse del turbulento clima en Londres para evitar que el desgaste de Starmer acabe contagiando a Edimburgo.

El prestigioso experto en sondeos electorales John Curtice afirmó hoy en la BBC que Sarwar «ha optado por ir a por todas» ante unos sondeos de intención de voto que sitúan al laborismo escocés por detrás del SNP y con el populista Reform UK ganando terreno.

Según Curtice, el movimiento busca «cambiar el clima político» antes de los comicios del 7 de mayo, aunque advierte que, en caso de que Starmer resista, la tensión interna podría acompañar toda la campaña.

Los últimos sondeos sitúan al SNP con un 32 % de intención de voto, seguido de Reform UK (20 %), del Partido Laborista Escocés (16 %) y de los conservadores (11 %).

Mientras tanto, la dirección laborista en Londres trata de proyectar estabilidad tras una de las semanas más complicadas de la legislatura para Starmer, marcada por la crisis en torno al nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE.UU. y la salida de dos altos cargos de Downing Street.

Pese al cierre de filas del gabinete, varios diputados escoceses han respaldado a Sarwar, lo que alimenta la incógnita central en la política escocesa: ¿Podrá el líder laborista encarar la campaña como alternativa al SNP mientras cuestiona la continuidad de su propio primer ministro? EFE

sb/fjo/rml