El libro ‘Manual para votar’ expone «colapso democrático» en complejas elecciones de Perú

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Paula Bayarte

Lima, 26 mar (EFE).- El hecho de que las próximas elecciones presidenciales de Perú tengan 35 candidatos y que los electores deban rellenar nada menos que ocho casillas entre congresistas y senadores refleja, según el último libro del periodista Marco Sifuentes, la perpetua crisis política peruana, que ya no es crisis sino “colapso”.

‘Manual para votar (botar)’, editado por Sifuentes, ilustrado por Carlos Lavida, guionizado por Diego Pereira y publicado por Planeta, es una guía «de emergencia» para ayudarle al elector a desentrañar el caótico proceso electoral del 12 de abril, en un país que ha visto ocho presidentes en una década.

«Esto ya no es una crisis, los últimos 10 años representan ya un periodo de la historia y es un periodo de colapso institucional, partidario, democrático, todo… y estas elecciones son el reflejo de eso. Tener que elegir así es la manifestación física de ese colapso», dice a EFE Sifuentes junto a un colegio de Lima que será en tres semanas centro de votación.

El autor sostiene que el libro parte de la ingenuidad de pensar que, entendiendo mejor los mecanismos democráticos, como la elección, se puede solucionar algo de este colapso, especialmente si los peruanos logran sacar del poder a los partidos que en los últimos años han hecho más profundo el deterioro democrático.

El 12 de abril, los electores tendrán que elegir entre 35 candidatos presidenciales. Ninguno hasta el momento sobrepasa el 12 % de intención de voto. También deben escoger dos diputados al Congreso, dos senadores nacionales, un senador regional y dos representantes para el Parlamento Andino.

“Nunca hemos tenido una elección así, tan compleja (…) creo que en esta elección todos los peruanos tenemos 18 años y es nuestra primera vez (ante el reto de votar)”, agrega el periodista, fundador del medio digital La Encerrona.

De hecho, más de 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez, y por eso, los narradores de este libro son tres jóvenes peruanos ficticios que, junto a una animada urna de votación, derriban mitos electorales, repasan la historia política reciente del país y explican los secretos de la enorme cédula a la que se enfrentarán.

Otro de los puntos que toca la obra es la polémica vuelta a la bicameralidad, pese a que los peruanos expresaron en un referéndum en 2018 estar ampliamente en contra de volver a tener un Parlamento compuesto por dos cámaras (Senado y Congreso).

Sistema de partidos débil

Sifuentes expone que Perú es una democracia con elecciones fuertes pero partidos débiles, debido a que históricamente diversos candidatos han usado las formaciones políticas como una suerte de «contenedores electorales» que desechan tras los comicios.

Esta debilidad en los partidos ha provocado que el menú del 12 de abril sea abrumador y lejos de ser una muestra de una sana democracia, puede provocar la confusión del electorado y que muchos votos sean viciados.

«En Perú no hay 35 ideologías distintas que sean irreconciliables, eso es imposible. Entonces los 35 partidos corresponden a una degradación de la democracia», añade.

Por eso, el autor incide que es clave entender la receta del guiso electoral, pues si la sociedad peruana no reacciona en esta ocasión, “lo siguiente que se viene va a estar fuera de las reglas de juego, y ahí sí puede pasar cualquier cosa en este país”.

“Creo que la gente tiene que entender que esta es la última oportunidad, porque después del colapso no hay vuelta atrás, este es el minuto 90 y estamos en penales, y podemos meter el gol, pero tenemos que saber cómo hacerlo”, concluye el periodista. EFE

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