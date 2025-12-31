El máximo tribunal de Guatemala suspende entrada en vigor de nuevo presupuesto del Estado

Ciudad de Guatemala, 30 dic (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, suspendió este martes de manera provisional la entrada en vigor del nuevo presupuesto del Estado para el año 2026 por presuntos «vicios» en su aprobación en noviembre pasado.

En un comunicado de prensa, la corte informó que aceptó la solicitud de suspensión promovida mediante un recurso de amparo por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Linares Beltranena, este último sancionado sin visa por Estados Unidos desde 2017.

La Corte de Constitucionalidad precisó que suspendió la entrada en vigor del presupuesto ante presuntas irregularidades en su aprobación y «porque las circunstancias lo hacen aconsejable».

El amparo (recurso legal) otorgado por el máximo tribunal guatemalteco, compuesto por cinco magistrados, es momentáneo y deberá ser ratificado o denegado eventualmente de manera definitiva. Mientras tanto, según expertos en el tema, quedará vigente el mismo presupuesto de 2025 para su ejecución en 2026.

El presupuesto del Estado para el próximo año fue aprobado el pasado 26 de noviembre por el Congreso de Guatemala por un monto de 163.000 millones de quetzales (alrededor de 21.300 millones de dólares), un 10 % más alto que el de 2025.

Tras una extensa jornada, la iniciativa fue aprobada de «urgencia nacional» con el voto favorable de 139 de los 160 diputados que conforman el Parlamento.

Los ministerios que recibirían más recursos el próximo año, según el presupuesto avalado en noviembre, son Educación, con 3.521 millones de dólares en total; Salud Pública y Asistencia Social, que recibirá 2.161 millones de dólares y Gobernación (Interior), responsable de garantizar la seguridad, con 1.249 millones de dólares.

Ese mismo 26 de noviembre, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León manifestó su satisfacción por el nuevo presupuesto aprobado.

«Cada una de las dependencias de Gobierno queda comprometida hoy doble, triple, cuatro veces más para responderle al pueblo de Guatemala y dar los satisfactorios que se requieren en cada una de las carteras del Estado. Este es un hito que nos gratifica porque nos compromete a esforzarnos aún más para mejorar la vida de todas y todos», remarcó el mandatario en aquel momento. EFE

