El mítico ‘cementerio’ neandertal de Shanidar resurge, más de 50 años después

Marta Rullán

Shanidar (Irak), 3 dic (EFE).- El mítico ‘cementerio’ prehistórico de Shanidar, en el Kurdistán iraquí y cuyas excavaciones en los años 50 y 60 permitieron descubrir que los neandertales eran mucho más avanzados de lo que se pensaba, vuelve a dar pistas, más de medio siglo después.

El yacimiento que convirtió a los neandertales en seres capaces de sentir compasión y de ‘enterrar’ a sus muertos ha resurgido gracias a un equipo de la Universidad de Cambridge, que ha recuperado nuevos restos.

Situada en los montes Zagros, junto al valle del Gran Zab, afluente del Tigris, Shanidar se asienta en la antigua Mesopotamia, un territorio crucial para la Humanidad, cuna de civilizaciones y origen de la agricultura y la ganadería.

A pesar de su trascendencia, pocos turistas visitan la cueva, a la que se accede por una larga y empinada escalera y donde EFE pudo observar recientemente las huellas de las nuevas excavaciones. La región, marcada por décadas de guerra, empieza a despertar ante su poderosa historia.

«Ha sido increíblemente emocionante, un privilegio que jamás habría imaginado, porque Shanidar ha contribuido a revolucionar nuestra comprensión del comportamiento neandertal» y «es clave para la arqueología paleolítica y la evolución humana», afirma a EFE la paleoantropóloga Emma Pomeroy sobre sus excavaciones in situ.

¿Un cementerio ancestral en el Kurdistán?

Eso creía Ralph Solecki, el arqueólogo estadounidense que entre 1951 y 1960 recuperó los restos de al menos 10 cuerpos. Y Pomeroy ve factible que en ese lugar tan especial para los neardentales «algunos pudieran ser enterrados intencionadamente».

La experta integra el equipo que lleva a cabo el nuevo proyecto, cuyo objetivo es «mirar al pasado con el conocimiento de ahora», según la investigadora española y colaboradora Lucía López-Polín.

Los nuevos hallazgos, junto a un exhaustivo examen de los archivos Solecki, que constató que los neardentales usaron la cueva en dos periodos distantes de la antigüedad (hace 40.000 y 75.000 años), muestran un origen complejo en la colocación de los individuos de Shanidar.

«Es un yacimiento extremadamente importante» entre aquellos «que contienen un número similar de individuos enterrados o que han recibido algún otro tipo de tratamiento mortuorio», dice Pomeroy, citando los ejemplos españoles del Sidrón y la Sima de los Huesos.

La tumba de las flores

Algunos neandertales hallados y numerados por Solecki muestran pruebas de compasión: Shanidar 1 sufrió graves lesiones, incluida la ceguera de un ojo y la paralisis de un brazo, pero sobrevivió hasta una edad muy avanzada entonces (45 años), algo prácticamente imposible sin recibir cuidados.

Aunque el descubrimiento más relevante fue la «tumba de las flores», donde Shanidar 3 yacía recostado junto a una altísima concentración de polen que indicaba la presencia de al menos 7 tipos de flores enteras.

Solecki argumentó que las flores fueron colocadas allí en algo parecido a un rito funerario, una controvertida interpretación que cambió la visión histórica de los neandertales e inspiró una de las más famosas novelas sobre la prehistoria (‘El clan del oso cavernario’, de Jean Marie Auel).

Teorías posteriores la pusieron en duda, como que la acumulación de polen fue obra de roedores que arrastraban flores, algo que descarta Pomeroy ( «No encontramos madrigueras cerca»), aunque sí halló nidos de abejas excavadoras, que además coinciden con los grupos de polen, lo que deja abiertas todas las posibilidades.

En cualquier caso, «la cuestión de si los neandertales presentaban comportamientos simbólicos y más complejos de lo que pensábamos anteriormente es algo reconocido ampliamente, y los hallazgos de la cueva de Shanidar han desempeñado un papel importante», recalca.

Un puzzle de galleta mojada en leche

Sobre los nuevos restos recuperados «todavía no sabemos muy bien cuáles ni cuántos son, porque además de un esqueleto de cintura para arriba de una mujer adulta (Shanidar Z), encontramos algunos dientes y huesos de la mano y del brazo que pertenecen a otros individuos», explica a EFE López-Polín.

«Está por ver cuáles, si son algunos de Solecki o nuevos. El equipo está en ello», explica.

La investigadora se unió al proyecto cuando le pidieron ayuda para encontrar a un conservador-restaurador y se dio cuenta de que ella era la mejor para el puesto. Estuvo 14 meses reconstruyendo como «un puzzle» los restos llegados en decenas de bolsitas a Cambrigde.

«Eran un montón de fragmentos más o menos en su sitio, pero completamente aplastados», dice, al referirse a ellos como «galleta mojada en leche».

«Lo más impactante fue el cráneo, que tomó forma. Fue espectacular», explica sobre Shanidar Z, cuyo rostro posteriormente reconstruido por los paleoartistas Kennis y Kennis muestra la expresión de una tranquila mujer madura, lejos del estereotipo de los neandertales.

Los nuevos hallazgos

Además de los huesos, Pomeroy destaca la importancia del resto de hallazgos, como «nuevas muestras del cambio climático cuando los humanos modernos y los neandertales utilizaban el yacimiento».

La paleoantropóloga también habla de «asombrosas evidencias del uso de alimentos vegetales y técnicas de preparación de alimentos», como «remojar semillas y legumbres antes de cocinar», algo que muestra lo «poco que difería comportamiento de los neandertales y los humanos modernos».

Son descubrimientos muy valiosos para «estudiar la naturaleza de la transición entre los neandertales y los humanos modernos», a su vez fundamental «para comprender la extinción de los neandertales», concluye. EFE

