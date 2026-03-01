El M23 confirma la muerte de su portavoz militar en un ataque atribuido al Ejército de RDC

2 minutos

Nairobi, 1 mar (EFE).- El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) confirmó la muerte esta semana de su portavoz militar, Willy Ngoma, en un ataque atribuido al Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) en el este del país.

«El régimen de Kinsasa ha violado deliberadamente el alto el fuego e impuesto una guerra a gran escala contra la AFC/M23, atacando deliberadamente a nuestros soldados y a la población civil mediante ataques con drones llevados a cabo lejos del frente», afirmó el portavoz de la Alianza del Río Congo/M23 (AFC/M23, coalición liderada por el grupo rebelde), Lawrence Kanyuka, en un comunicado.

«Estas flagrantes violaciones se han cobrado la vida de uno de nuestros altos oficiales del Ejército Revolucionario Congoleño (ARC), el coronel Willy Ngoma, quien falleció el 24 de febrero de 2026, y continúan cobrándose la vida de muchos compatriotas inocentes», señaló Kanyuka en la nota, publicada a última hora del sábado.

El portavoz de la AFC/M23 aseguró que «estos crímenes no pasarán desapercibidos ni quedarán impunes».

Kanyuka ya acusó el pasado jueves a las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) de acometer esta semana en el este del país una gran ofensiva contra posiciones del M23, que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda.

Estos ataques, que los rebeldes calificaron de «dinámica de guerra total», amenazan el alto el fuego acordado por ambas partes en Doha el pasado 2 de febrero, y que afecta a la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur.

La ofensiva del Ejército comenzó el martes, cuando bombardeó con drones la ciudad de Rubaya (provincia de Kivu del Norte), donde supuestamente murió el portavoz militar del grupo, Willy Ngoma, de 52 años y una de las caras visibles del M23.

Desde entonces, intensos combates entre el Ejército, sus milicias aliadas «wazalendo» (patriotas en suajili) y los insurgentes se han producido en Kivu del Norte, especialmente en el territorio de Masisi.

Este jueves, el M23 logró recuperar las aldeas de Kasenyi y Luke tras perderlas el día anterior en Masisi, una lucha que provocó el pánico entre los residentes de estas poblaciones y alrededores.

Desde que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

El este de la RDC vive desde 1998 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO). EFE

pa/llb