El M23 libera menores, mujeres y soldados en el este de la RDC tras visita de la UE

3 minutos

Nairobi, 21 feb (EFE).- Los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) en la República Democrática del Congo (RDC) anunciaron la liberación de 40 menores y unas 100 mujeres, así como 230 soldados heridos de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), luego de la visita de la comisaria de la Unión Europea (UE) para la Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

“Tras la visita de Hadja Lahbib a Goma (Kivu del Norte), la Alianza del Río Congo (AFC/M23) decidió liberar a 40 menores y aproximadamente 100 mujeres que habían sido reclutados por las FARDC y posteriormente rodeados por la AFC/M23, permitiéndoles regresar con sus familias”, indicó un comunicado del AFC/M23 emitido a última hora del viernes.

“El Movimiento también puso a disposición de la comisaria europea a 230 soldados de las FARDC heridos en combate, quienes estaban recibiendo tratamiento médico”, agregó el documento.

El coordinador político de la AFC/M23, Corneille Nangaa Yobeluo, aseguró a la comisaria la “colaboración efectiva y constructiva” con la comunidad humanitaria en los territorios liberados, así como medidas de “facilitación migratoria” ya implementadas.

Según los rebeldes, se ha mejorado la seguridad en los territorios que controlan, cerrado campamentos de desplazados internos (excepto en Uvira) y “el reasentamiento de más de 1,2 millones de desplazados internos en sus comunidades de origen alrededor de Goma”.

También afirmaron que desmantelaron controles de carretera erigidos por las milicias progubernamentales Wazalendo, las FARDC y las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) grupo paramilitar hutu responsable de ataques en el este de la RDC desde su exilio tras el genocidio de Ruanda en 1994.

“Las discusiones técnicas continuarán en los próximos días para consolidar aún más los mecanismos de cooperación entre la AFC/M23 y la comunidad humanitaria que opera en los territorios liberados”, remarcó el parte de prensa.

La comisaria de la UE instó a los líderes del M23 a abrir corredores humanitarios para el ingreso de asistencia humanitaria a millones de civiles en el este del país.

Lahbib también se reunió con el presidente congoleño Félix Tshisekedi el martes pasado en Kinsasa, capital de la RDC, a quien le anunció envío de asistencia humanitaria para este año por unos 81,2 millones de euros, un nivel récord para la región de los Grandes Lagos.

La violencia en el este de la RDC se intensificó en diciembre con la captura de Uvira, Kivu del Sur por el M23 -que cuenta con apoyo de Ruanda-, ciudad estratégica por sus minerales y su conexión fronteriza y fluvial, de la que se retiró por pedido de Estados Unidos.

Tras los acuerdos de paz en Washington y Catar, ambas partes se acusan de violar el alto fuego. Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

