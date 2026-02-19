El magnate indio Ambani anuncia 110.000 millones de dólares para liderar la «era de IA»

2 minutos

Nueva Delhi, 19 feb (EFE).– El presidente de Reliance Industries, Mukesh Ambani, anunció este jueves una inversión de 10 billones de rupias, aproximadamente 110.000 millones de dólares, durante los próximos siete años para dotar a la India de una infraestructura de inteligencia artificial (IA) propia.

“La India no puede permitirse alquilar inteligencia. Por lo tanto, reduciremos el coste de la inteligencia de forma tan drástica como lo hicimos con el coste de los datos”, afirmó Ambani ante el plenario del Bharat Mandapam, en Nueva Delhi.

Durante su intervención en la Cumbre de Impacto de IA 2026, el magnate indio detalló que esta estrategia, canalizada a través de su filial tecnológica Jio Intelligence, busca repetir el modelo de disrupción que transformó el mercado de las telecomunicaciones en el país hace una década.

La compañía ya ha iniciado la construcción de centros de datos preparados para IA, los primeros 120 megavatios entrarán en funcionamiento en la segunda mitad de 2026, con una hoja de ruta diseñada para alcanzar la escala de gigavatios tanto para el entrenamiento de modelos como para la inferencia a gran escala.

El proyecto utilizará un excedente de 10 gigavatios de energía renovable generada internamente, principalmente a través de plantas solares situadas en Kutch (Gujarat) y Andhra Pradesh, explicó.

Su brazo tecnológico, Jio, integrará una capa de computación en su red nacional para garantizar baja latencia y un acceso económico a la tecnología en todo el territorio.

Ambani subrayó que el objetivo final de esta inversión es conectar a cada ciudadano y sector de la economía con la «era de la inteligencia», asegurando que la IA sea un servicio público accesible y no un monopolio externo.

El anuncio de Reliance coincide con la firma de otros acuerdos de gran calado durante la cumbre, como la alianza entre OpenAI y el Grupo Tata, consolidando la competencia entre los principales conglomerados de la India por el control de la infraestructura digital del país. EFE

igr/cc

(foto) (vídeo)