El mal tiempo sigue en Italia con cortes en autopista y escuelas cerradas por frío y nieve

2 minutos

Roma, 7 ene (EFE).- Italia continúa este martes afectada por la climatología adversa en buena parte del país, especialmente en el centro y el norte, donde la nieve ha provocado cortes en la autopista A1, el cierre de escuelas en varias regiones y el desbordamiento del río Aniene a su paso por Roma tras fuertes lluvias.

En regiones como Toscana (centro), Marcas (centro) y Emilia-Romaña (norte), numerosos centros educativos han suspendido las clases ante el riesgo de hielo y nevadas, en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas tras varios días de precipitaciones generalizadas.

Las intensas nevadas registradas en las últimas horas obligaron a cortar un tramo entre Florencia y Bolonia de la autopista A1, que une Milán (norte) y Nápoles (sur) pasando a través de 754 km de recorrido.

El temporal también ha afectado al transporte ferroviario, con la suspensión del servicio de trenes en el centro-norte entre Marradi y Borgo San Lorenzo debido a las adversas condiciones meteorológicas y a una alerta por riesgo de deslizamientos de tierra.

En Roma, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Aniene en la zona de Tiburtino, donde varias calles quedaron inundadas, con vehículos anegados y un colapso de la circulación registrado en la tarde del martes.

Además, las autoridades mantienen bajo vigilancia el río Tíber y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, aunque no se esperan precipitaciones en la capital durante la jornada de hoy.

Según los servicios meteorológicos, se prevén nevadas a cotas bajas y condiciones de mal tiempo, especialmente en el centro y el sur del país, con mayor incidencia en la vertiente adriática.

No obstante, se espera una mejora progresiva del tiempo a partir de mañana. EFE

cee/sam/ess