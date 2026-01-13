El Malilla llegará al Palacio de los Deportes para “dejar en alto” el reguetón mexicano

Ciudad de México, 13 ene (EFE).- El reguetonero Fernando Hernández, mejor conocido por su nombre artístico El Malilla, aterriza desde su natal Valle de Chalco, municipio de estado de México, para presentar este martes ‘Tu Maliante Bebé’, una gira que arranca en el Palacio de los Deportes, el 13 de febrero, y que busca seguir dando la batalla de «dejar en alto» el reguetón mexicano.

El intérprete de ‘Mami tú’ (2025) afirmó en conferencia de prensa que está a unos días de cumplir uno de sus grandes sueños: cantar durante más de dos horas, con total libertad e incluso acompañado de una sinfonía, en este escenario considerado uno de los más importantes de México y que este año también recibirá a talentos de la talla de Rosalía.

«Es un espectáculo que diseñó mi equipo, y si El Malilla quiere volar, va a volar; si El Malilla quiere una canción con sinfonía, lo vamos a hacer», destacó el artista, quien a sus 26 años ha pasado de ser una voz emergente a convertirse en uno de los íconos del reguetón mexa tras su participación en Coachella.

El Malilla apeló a la nostalgia y recordó ante los medios a ese «chamaco» (niño) de 17 años que ofreció su primer concierto en su barrio de Chalco; además, aclaró que en aquel momento la percepción del reguetón era distinta, pues «a la gente no le gustaba».

«Te tachaban por escuchar reguetón, si lo escuchabas eras del barrio, eras pobre, eras chaka (jóvenes pobres), eras lo peor», enfatizó el compositor que, junto a El Bogueto o Víctor Mendivil —quien lo acompañará en esta gira—, han influido en «cambiar las reglas» y prejuicios de este género con voces en todo el país.

En ese sentido, Hernández aseguró que mantiene los pies bien puestos en las raíces que lo vieron nacer y que, aunque ya cuenta con una trayectoria como actor —tras su participación en la serie ‘VGLY'(2023) con el papel de Pablito—, seguirá viviendo en Valle de Chalco, donde apoyará el talento local y abrirá una escuela de box para la comunidad.

«Es mi barrio, es el lugar en el que yo crecí, en el que yo me desarrollé, donde empezaron mis sueños, y la gente de ahí fue la que apostó y la que me dio ese primer abrazo para comenzar con mi sueño», resaltó.

El cantante también anunció que si es posible, debido a las tensiones actuales con los artistas mexicanos, dará una gira en Estados Unidos en agosto de este año, pero aseguró que «si hay que pausar las cosas, hay que pausarlas».

Y es que además relató que en su segunda visita a Los Ángeles, sí notó cómo «un chingo (muchas) de banda (personas) latina dejó de hablar en español por el miedo» al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La gira de El Malilla abrirá a lo grande con 73 canciones en un recorrido visitando 15 ciudades del territorio mexicano, que van desde la norteña Tijuana hasta el sureño estado de Oaxaca, y contará con una última fecha el 13 de mayo. EFE

