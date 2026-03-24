El manul Timoteo del zoológico de Moscú se queda sin ‘novia’ francesa

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Moscú, 24 mar (EFE).- El manul Timoteo del parque zoológico de Moscú se ha quedado sin ‘novia’ francesa, ya que en el zoo galo Spaycific’Zoo, situado cerca de Le Mans, rechazaron organizar una reunión entre ambos felinos, alegando motivos sanitarios, informa hoy la prensa rusa.

Según la agencia RIA Nóvosti, en Spaycific’Zoo señalaron que las hembras de manul en ese parque son portadoras de herpes felino y no deben contactar con otros ejemplares de la especie.

«Nuestras gatas de Pallas están protegidas por el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP). Además, son portadoras de herpes felino y, por lo tanto, no deben tener contacto con otros gatos de Pallas», afirmaron en el zoológico.

Previamente, el zoológico de Varsovia ya se había negado a proporcionar una pareja para Timoteo porque su hembra de manul Jessie participa en un programa europeo que da prioridad a machos polacos fértiles para la continuidad de la especie.

Timoteo, un felino endémico de las estepas de Mongolia, Siberia y el Tibet llamado también gato de Pallas, cumplirá el próximo junio seis años.

El felino nació en 2020, en plena pandemia, en el zoo de la ciudad rusa de Novosibirsk. Hijo de la manul Lástochka (Golondrina) y del macho Zelenogorsk, y se mudó un año después a Moscú.

Los manul, felinos solitarios que habitan en alturas de hasta 5.000 metros sobre el mar, cuentan con un abundante pelaje que les protege del frío y el viento, y tienen patas cortas, un cuerpo rechoncho y macizo, y una cola anillada en negro, larga y peluda.EFE

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