El mapa ideológico de América Latina tras el triunfo del ultraderechista Kast en Chile

7 minutos

Madrid, 15 dic (EFE).- La victoria del ultraderechista José Antonio Kast en Chile sigue la senda de otros grandes países de América Latina que han virado en los últimos años hacia el conservadurismo como Bolivia y Argentina.

En el polo opuesto destacan Brasil, Uruguay y Colombia que han hecho el recorrido contrario, de la derecha a la izquierda.

En otros casos se ha mantenido el signo político: del conservador Paraguay a las progresistas Costa Rica, México y República Dominicana.

Venezuela, Cuba y Nicaragua mantienen desde hace décadas gobiernos que son cuestionados por numerosos organismos internacionales debido a sus graves lagunas democráticas.

En diciembre de 2025, el mapa político de América Latina refleja que nueve países están dirigidos por gobiernos de izquierda frente a siete que son de tendencia conservadora, sin contar los tres anteriores.

A continuación, el mapa ideológico de América Latina:

– Chile: el presidente electo, José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, asumirá el cargo en marzo de 2026.

Será el primer presidente de extrema derecha elegido en democracia y su victoria marcará un cambio radical en la agenda política del país, tras el gobierno progresista de Gabriel Boric.

– Argentina: el ultraderechista Javier Milei venció al peronista Sergio Massa en la segunda vuelta de las elecciones de noviembre de 2023.

El partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA) es una fuerza de ultraderecha y orientación libertaria.

– Bolivia: Rodrigo Paz Pereira asumió el cargo el 8 de noviembre de 2025 tras ganar las elecciones de ese año.

Es un político centro-derechista del Partido Demócrata Cristiano, que sucedió al expresidente Luis Arce, después de casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo.

– México: el 1 de octubre de 2024 asumió el poder Claudia Sheinbaum, quien continúa el proyecto del anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un partido de izquierdas.

– Brasil: el 1 de enero de 2023 llegó de nuevo al poder Luiz Inácio Lula da Silva, tras imponerse al ultraderechista Jair Bolsonaro.

Lula da Silva lidera el Partido de los Trabajadores, una organización de izquierdas.

– Venezuela: Nicolás Maduro ostenta el cargo de presidente desde 2013. Reelegido para el periodo 2025-2031, la legitimidad de las últimas elecciones fueron ampliamente cuestionadas por la oposición y parte de la comunidad internacional.

Líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y figura principal del chavismo en el país, heredó el Gobierno de Hugo Chávez tras su muerte.

– Colombia: el gobierno está liderado desde 2022 por Gustavo Petro y su coalición principal, el Pacto Histórico, fusión de movimientos de izquierda.

Petro sucedió a Iván Duque, del partido de derechas Centro Democrático.

– Perú: El presidente actual es José Jerí, del centroderechista Partido Democrático Somos Perú, quien asumió la Presidencia tras la destitución de la progresista Dina Boluarte, en octubre de 2025.

– Ecuador: desde 2023, el país está presidido por Daniel Noboa, líder de Acción Democrática Nacional; fue reelegido en 2025 para un nuevo mandato.

Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos del país, se considera de centro-izquierda, y en sus comienzos políticos era un admirador del presidente brasileño, Luiz Inázio Lula da Silva. Pero sus acciones lo sitúan en la práctica más cerca de la derecha neoliberal.

– Guatemala: Gobernada por Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo el 14 de enero de 2024 tras ganar las elecciones generales de 2023 con el partido Movimiento Semilla, de tendencia socialdemócrata.

– República Dominicana: gobierna el Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde 2020, es una fuerza política socialdemócrata, que se define como de centroizquierda. El presidente es Luis Abinader, reelegido en mayo de 2024.

– Honduras: a la espera del cierre del escrutinio de las elecciones celebradas el 30 de noviembre de 2025, la actual presidenta del país es Xiomara Castro de Zelaya.

Desde 2022 es la primera mujer en ese cargo. Fue elegida por el partido Libertad y Refundación (Libre), de orientación de izquierda/socialdemócrata.

Los resultados preliminares de las elecciones de noviembre fueron muy ajustados entre los candidatos Nasry Asfura (Partido Nacional de Honduras, derecha/conservador), apoyado por Donald Trump, y Salvador Nasralla (Partido Liberal, centro/derecha).

– Uruguay: desde el 1 de marzo de 2025, gobierna Yamandú Orsi, del Frente Amplio, una coalición de izquierdas que volvió al poder tras un paréntesis de presidencia del centroderecha con Luis Lacalle Pou.

Anteriormente, el Frente Amplio había gobernado el país durante quince años.

– El Salvador: Nayib Bukele gobierna desde el 1 de junio de 2019 con el partido conservador la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y fue reelegido con el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), el 4 de febrero de 2024, con una amplia mayoría.

La tendencia ideológica de Bukele combina elementos de populismo autoritario, conservadurismo social y pragmatismo político.

– Nicaragua: Daniel Ortega dirige el país desde 2007. Tras las reformas constitucionales de 2025 se eliminó la división de poderes, se amplió el mandato presidencial a seis años y se otorgó la copresidencia del país a su esposa, Rosario Murillo.

– Paraguay: el Partido Colorado de Paraguay, conservador, nacionalista y tradicionalista, gobierna el país desde 2013, y en realidad ha estado al frente de Paraguay casi ininterrumpidamente desde mediados del siglo pasado, salvo un periodo entre 2008 y 2013, en el que el presidente fue Fernando Lugo, con el respaldo del Partido Liberal.

En las últimas elecciones, en abril de 2023, el Partido Colorado consolidó su dominio con la victoria de su candidato a la Presidencia, Santiago Peña.

– Costa Rica: en las elecciones de abril de 2022 fue elegido presidente Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de ideología socialdemócrata.

Chaves se impuso a José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), formación de centro izquierda que estuvo en el poder entre 2018 y 2022.

– Panamá: el presidente José Raúl Mulino, del partido conservador Realizando Metas, se impuso en las elecciones de mayo de 2024, tras sustituir como candidato al expresidente Ricardo Martinelli después de que este fuera condenado e inhabilitado por blanqueo de capitales.

Mulino sucedió a Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de centro izquierda.

– Cuba: el presidente es Miguel Díaz-Canel, quien relevó a Raúl Castro, hermano de Fidel, del Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país.

Por otra parte, el republicano Donald Trump gobierna EE.UU. desde enero pasado tras derrotar al demócrata Joe Biden, y en Canadá el liberal Mark Carney sucedió a Justin Trudeau, también liberal. EFE

DOC/rml