El mar devuelve a las costas italianas cuerpos de migrantes tras los temporales

2 minutos

Roma, 18 feb (EFE).- Un total de 13 cuerpos de migrantes se han encontrado hasta ahora en las costas de las regiones italianas de Calabria y Sicilia, azotadas en las últimas semanas por marejadas y temporales que pueden haber ocasionado numerosos naufragios en los que posiblemente hayan muerto centenares de personas, según cálculos de las ONG.

Se han recuperado nueve cuerpos en Sicilia, entre Pantelleria y Trapani, y cuatro más en la costa tirrena de Calabria, flotando en el mar o llegando hasta las playas incluso provistos aún del chaleco salvavidas, explica el medio italiano Avvenire, que ha recopilado datos de los llamados «naufragios fantasma».

El último cuerpo fue recuperado el pasado martes en Tropea, en Calabria.

Las fiscalías de estas ciudades han abierto investigaciones y han ordenado la autopsia de los cuerpos encontrados para saber la causa de la muerte y comprobar si existe cualquier signo de violencia en los cuerpos.

Varias ONG dedicadas al rescate de migrantes en el mar han alertado de la aparición de cuerpos de desaparecidos en las últimas semanas como el caso de SOS Mediterranee Italia que, en un mensaje en la red social X, denuncia que el Mediterráneo «es el lugar donde se abandona a la gente a su suerte debido a políticas inhumanas».

«El Mediterráneo está devolviendo los cuerpos de nuestros hermanos y hermanas varados en los naufragios de las últimas semanas (…) Sin embargo, frente a esta inhumanidad sigue prevaleciendo la indiferencia», indican por su parte activistas de Mediterranean Saving Humans.

Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 450 personas perdieron la vida solo en enero, el triple de la cifra registrada en enero de 2025, pero según los cálculos de las ONG que rescatan en el Mediterráneo central y Refugees in Libya, aproximadamente son 1.000 los que han desaparecido en el mar desde que empezó el año.

Otra estimación es la del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de la Guardia Costera, que en los últimos días reportó 380 personas desaparecidas. EFE

ccg/sam/fpa