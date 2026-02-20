El mayor apagón afectará simultáneamente al 56 % de Cuba este viernes

La Habana, 20 feb (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) prevé este viernes apagones durante toda la jornada, los cuales afectarán a la misma vez al 56 % del país durante el horario de mayor consumo de energía, en la tarde-noche.

Los apagones afectan a Cuba desde mediados de 2024 y muchas veces superan las 20 horas diarias.

Las obsoletas centrales termoeléctricas del país y la falta de divisas para importar combustible están dentro de las causas de la crisis energética, según el Gobierno cubano.

La situación comenzó a empeorar a principios de este año tras el asedio petrolero de EE.UU. y el corte del suministro de petróleo de Venezuela a raíz de la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.412 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.738 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.768 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores), pero la UNE ha dejado de informar sobre la disponibilidad diaria de esta fuente.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman entre 8.000 y 10.000 millones de dólares los necesarios para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

