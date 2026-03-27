El mayor apagón de este viernes en Cuba dejará sin corriente a la vez al 57 % de la isla

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La Habana, 27 mar (EFE). – Cuba sufrirá este viernes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 57 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La víspera se reportó hasta un 66 % de la isla de forma simultánea sin corriente, la segunda mayor tasa desde que en 2022 comenzó el registro. La situación es crítica desde hace unos meses, y se reportan diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas, mientras en algunas regiones han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.285 megavatios (MW) y una demanda máxima de 2.980 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.695 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.725 MW, informó la UNE.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

De hecho, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., una acción calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses en el sector y acusa a Washington de «asfixia energética».

La víspera, el experto Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.), aseguró que un petrolero con 740.000 barriles de crudo ruso navega por el Atlántico en dirección a Cuba, pese al bloqueo de EE.UU., y se encuentra a unos cinco días de la isla.

A su vez, Piñón se mostró extrañado de que el envío sea de petróleo «cuando lo que necesita Cuba es diésel». Con esta carga (y el tamaño del barco), el Anatoly Kolodkin podría dirigirse tanto al centro logístico petrolero de Matanzas (noroeste) como a Cienfuegos (centro-sur), una bahía con una importante refinería.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40.000 proceden de su producción nacional. EFE

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