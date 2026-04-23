El mayor fabricante de condones anuncia subida de precios de hasta un 30 % por la guerra

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Kuala Lumpur, 23 abr (EFE).- La empresa malasia Karex, el mayor productor mundial de condones, anunció este jueves un aumento de hasta el 30 % en el precio de estos preservativos debido a la guerra en Irán y las interrupciones del comercio en el estrecho de Ormuz, lo que ha encarecido sus costos de producción.

En declaraciones a EFE, el director ejecutivo de Karex, Goh Miah Kiat, confirmó que la compañía «ha estado ajustando los precios con la mayoría de sus clientes, implementando incrementos de hasta el 30 %» en condones, lubricantes personales, fundas para sondas y catéteres.

«Esta transferencia de costes al cliente es inevitable debido a la continua inestabilidad en el suministro de materias primas, las interrupciones logísticas y el aumento de los costes de producción», explicó.

En este sentido, dijo que materias primas como el látex de nitrilo, un derivado del petróleo, han aumentado su precio en más de 100 % en las últimas semanas debido a las interrupciones en Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial, incluido cerca de un tercio del petróleo que se mueve por vía marítima.

Otros insumos como el aceite de silicona y el envase de papel de aluminio se encarecieron entre un 20 y 30 % en los últimos días, mientras que algunos materiales utilizados para lubricantes íntimos son ahora 120 % más caros que antes de la guerra.

«Seguimos experimentando tiempos de entrega más largos por parte de los proveedores, una mayor volatilidad de precios y costes de flete más elevados», prosiguió el ejecutivo, que reveló que la empresa ha aumentado un almacenamiento preventivo de materia prima para garantizar la continuidad de la producción.

Asimismo, advirtió que la continuidad de la guerra conllevaría a nuevos ajustes en las tarifas. Sin embargo, aclaró que la decisión de reflejar el incremento actual o futuro en el precio de venta al público dependerá de los clientes de Karex y minoristas.

Karex fabrica cerca del 20 % de los condones del mundo, y suministra a marcas populares como Durex y Trojan, y es la vez el mayor proveedor para programas de ayuda humanitaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de sus esquemas de prevención del VIH en África y Asia.

La empresa prevé incrementar su producción para cubrir un crecimiento del 30 % en la demanda global, según Kiat. EFE

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