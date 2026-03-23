El mayor portaaviones de EEUU llegó a la isla griega de Creta tras abandonar el mar Rojo

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Atenas, 23 mar (EFE).- El portaaviones estadounidense ‘USS Gerald R. Ford’, que apoyó los bombardeos contra Irán desde los primeros días de marzo, llegó este lunes procedente del mar Rojo a una base militar en la isla griega de Creta, tras sufrir un incendio, informó la emisora pública ERT.

Según la cadena helénica, el regreso a la base estadounidense de Souda (en la parte norte de Creta), tiene como objetivo un reabastecimiento del buque.

No obstante, ERT indica también, sin concretar la fuente, que durante su estancia en la base se realizarán inspecciones relacionadas a un incendio sucedido el 12 de marzo en la lavandería principal del portaaviones.

La base de Souda es la única en la región con capacidad para acoger a este portaaviones de propulsión nuclear, el buque militar más grande y potente del mundo.

Ese incendio no estuvo relacionado con los ataques contra Irán, según informó el mismo día del incidente el Comando Central de las Fuerzas Navales de EEUU en su cuenta oficial de X.

Las llamas, que fueron controladas apenas después de 30 horas, dejaron a unos 600 tripulantes (de un total de 4.500 a bordo) sin camas, por lo que desde entonces tuvieron que dormir en el suelo o sobre mesas, señaló el diario estadounidense ‘New York Times’.

Además, dos marineros tuvieron que recibir atención médica por heridas leves, según el Comando Central.

El ‘USS Gerald R. Ford’ había sido desplegado al Caribe en otoño pasado desde el Mediterráneo para participar en el bloqueo a Venezuela y posteriormente fue enviado a Oriente Medio. EFE

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