El metro de Nueva York lucha contra el impago del billete que causa pérdidas millonarias

2 minutos

Nueva York, 16 dic (EFE).- La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), a cargo del sistema público de transporte de Nueva York, el más grande de Estados Unidos, está tomando medidas para enfrentar la evasión del pago de la tarifa en el metro, que estima representará una pérdida de 400 millones de dólares este año, 115 millones más que en 2024.

El problema de evasión de la tarifa, que en enero pasará de 2,90 a 3 dólares, es más grave en los autobuses que en el metro, según un estudio de la Citizens Budget Commission, un grupo de control fiscal, que calculó que la evasión de tarifas y peajes costó a la agencia aproximadamente 1.000 millones de dólares en 2024.

Según el estudio, en 2024 la evasión de tarifas en el sistema de transporte de Nueva York alcanzó un promedio estimado de 330 tarifas de metro y 710 de autobús evadidas por minuto.

«Reducir la evasión es esencial para cerrar la brecha presupuestaria estructural de aproximadamente 800 millones de dólares de la MTA, para garantizar que todos los usuarios paguen lo que les corresponde y para mejorar la confianza del público en el sistema de transporte público», indicó la comisión.

La MTA informó que casi todos los tornos del metro estarán pronto equipados con aletas metálicas de 90 centímetros de altura, similares a las de un tiburón con dientes, así como paletas de plástico colocadas sobre los tornos, diseñadas para dificultar que los usuarios los salten y evadan el pago de la tarifa.

Recordó que 327 de las 472 estaciones ya cuentan con este sistema, lo que ha reducido la evasión en un 60 % en esas estaciones, de acuerdo con el diario Gothamist.

Al finalizar enero, se habrán instalado en otras 129 estaciones, con un coste de 7,3 millones de dólares.

De acuerdo con el diario, las más recientes estadísticas de la MTA revelan que el 11 % de los usuarios del metro no pagaron su tarifa entre julio y finales de septiembre de este año, en comparación con el 13 % durante el mismo período del año pasado. EFE

