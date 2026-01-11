El mexicano André Olivas asegura estar listo para retar a los mejores en la Copa Mundial

México, 11 ene (EFE).- El mexicano Andrés Olivas, medallista de los Juegos Panamericanos, aseguró hoy pasar por un momento de madurez, listo para retar en Medio Maratón a los mejores en la Copa Mundial de Marcha de abril próximo en Brasilia.

«Tengo lo necesario para, con una buena preparación, caminar a 3:50 minutos por kilómetro, lo cual me permitirá competir con los más rápidos», aseguró a Efe el deportista de 27 años, horas antes de viajar a un entrenamiento de elevada altitud, en Bolivia.

Olivas, con un registro de 1h 19:54 en los 20 kilómetros, y 2h 25:08 en 35, es una de las esperanzas del atletismo de México en el presente ciclo olímpico con todo para mejorar sus tiempos y llegar en su mejor momento a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, según Horacio Nava, uno de sus entrenadores.

«Será su primera experiencia en Bolivia. La idea es terminar la preparación general y provocar un cambio en su organismo. En el próximo mes, recorrerá unos 160 kilómetros a la semana; primero cerca del Lago Titicaca, a 3,812 metros de altitud, y luego en sitios por encima de 4.000», explicó Nava.

Olivas, originario de Chihuahua, trabaja desde la pasada década con el medallista mundial Miguel Ángel Rodríguez y hace unas semanas agregó a su equipo a Nava, subcampeón de la Copa Mundial del 2010 en 50 kilómetros, quien nunca fue descalificado en su carrera y ayudará al atleta a mejorar su técnica.

«Siento que estoy en un buen momento, concentrado, con madurez y consciente de que se vienen tres temporadas muy importantes en mi carrera. Estoy cerca de los mejores y si trabajo duro creceré», señaló el deportista.

Olivas terminó noveno de la lista mundial de 35 kilómetros el año pasado, y ahora se enfocará en la distancia de Medio Maratón con la idea de colocarse entre los mejores

«Mantengo el hambre de mis tiempos de atleta juvenil. He trabajado mucho la técnica y me queda aprender mejor a manejar el paso de la competencia para competir con parciales negativos, la segunda parte más veloz, algo que ya he logrado y deseo mantener», agregó.

El mexicano tendrá una primera semana de adaptación en Bolivia, después de la cual trabajará con elevados volúmenes de entrenamiento para en febrero iniciar la preparación específica, competir el 7 de marzo en la reunión de Dudince, Eslovaquia; y en abril en la Copa del Mundo.

En el verano el chihuahuense será uno de los favoritos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en Santo Domingo, su otra competencia fundamental del 2026.EFE

