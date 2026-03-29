El mexicano Ernesto Javier ‘Calita’ corta una oreja en la Feria del Caballo en Texcoco

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Borja Ilián

Ciudad de México, 28 mar (EFE).- La tercera corrida de la Feria del Caballo en Texcoco, en el central Estado de México, finalizó este sábado con una oreja para el mexicano Ernesto Javier ‘El Calita’, mientras que los nacionales Arturo Gilio y Bruno Aloi no obtuvieron apéndices.

Los toros de Vistahermosa resultaron escasos de casta y desiguales de presentación. Se registró media entrada en la plaza Silverio Perez, que tiene una capacidad de cerca de 6.000 personas.

Lo interesante sucedió en los dos toros de Ernesto Javier ‘El Calita’, quien abrió la plaza en una corrida con un toro sin trapío ni casta.

‘El Calita’ se excedió en su deseo de torear, dejando una tanda de naturales de mérito, lo que fue lo más reseñable del encierro.

El mexicano, tras pinchar y recibir un aviso, mató con la cruceta. La única oreja la obtuvo en el cuarto.

Ernesto Javier entendió las características del bovino y le toreó dejando la muleta algo atrasada, siempre por bajo, y sin quitarla de la cara de su rival.

Fue así que pronto el toro se paró y la faena pasó al artificio y la expresión. Antes de tirarse a matar procuró gustar con tremendismo. Y fue una estocada al primer intento lo que le facilitó una oreja.

Lo mejor en este cuarto de la tarde fue una vibrante vara de Erik Morales, mientras que Arturo Gilio corrió bien la mano por el pitón derecho y ligó por ese lado una tanda con temple para terminar la faena con el descabello.

El quinto apuntaba a novillo, además de carecer de casta. Gilio intentó aplicar variedad citando de rodillas pero el cuadrúpedo no tenía gran cosa que ofrecer.

El más serio ejemplar de la corrida fue para el mexicano Bruno Aloi, quien inició citando en buen lugar para pronto renegar de la ortodoxia y sacar desordenados pases.

La imprecisión, citando al natural, provocó que el animal lo arrollara.

Aloi utilizó molinetes de rodillas para salir del paso. El astado se desentendió de la lidia debido a la ausencia de mando y sobre el filo del tercer aviso fue que Aloi logró descabellar.

El cierre de la plaza de nuevo evidenció la falta de sitio y de nuevo el torero sufrió un percance.

Bruno Aloi confirmará la alternativa el 28 de mayo en la Corrida de la Prensa, en la que formará parte de un cartel de los denominados “de lujo” con el peruano Andrés Roca Rey y Diego Urdiales, con reses de Juan Pedro Domecq.

Las corridas en la Feria de Texcoco son organizadas por la empresa Don Bull Productions, de la cual es socio el empresario y líder sindical, Pedro Haces. La compañía gestiona además la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. EFE

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