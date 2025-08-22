El mexicano Grupo Firme agota en menos de dos horas las entradas de El Campín en Bogotá

1 minuto

Bogotá, 22 ago (EFE).- Con entradas agotadas en menos de dos horas, el ‘Órale Wey Fest: Mexa’, el festival que se celebrará el 6 de diciembre próximo en el Estadio El Campín de Bogotá, con Grupo Firme como evento principal, confirmó este viernes la fuerza de la música regional mexicana en Colombia.

El festival tendrá como protagonista a una de las agrupaciones más exitosas del género, que ofrecerá tres horas de espectáculo con sus éxitos más reconocidos como ‘Ya supérame’, ‘Cada quien’ y ‘El amor no fue pa’ mí’.

Fundado en 2014 en Tijuana (Baja California), Grupo Firme se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del regional mexicano gracias a su estilo desenfadado y su cercanía con el público.

A ellos se sumarán otros artistas como Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Edgardo Núñez, El Mimoso, Clave Especial, Calle 24, entre otros.

El cartel de ‘sold out’ en El Campín, con aforo de 39.000 personas, confirma la influencia del regional mexicano en Colombia, donde ha dominado la radio y las plataformas digitales en los últimos años con artistas como Xavi y Fuerza Regida liderando las listas.

Esta corriente ha generado una mezcla cultural con la música popular colombiana, visible en colaboraciones y estilos compartidos con figuras locales como el cantante de música popular Pipe Bueno.

Recientemente, se han multiplicado los cruces entre artistas de ambos países, como la colaboración de Grupo Frontera con Fuerza Regida en ‘Coqueta’ o la de Shakira con la misma agrupación en ‘El jefe’. EFE

pc/csr/gpv

(foto)