El MI5 advierte a parlamentarios británicos del riesgo de espionaje chino

(Actualiza con una declaración del secretario de Estado de Seguridad, Dan Jarvis)

Londres, 18 nov (EFE).- Los servicios secretos británicos MI5 (interior) han advertido a los parlamentarios del Reino Unido sobre un significativo riesgo de espionaje por parte del Estado chino, informó este martes el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle.

En una carta dirigida a los diputados, Hoyle alertó de que los agentes estatales chinos son implacables en sus intentos de interferir en los procesos parlamentarios.

Así, el Ministerio de Seguridad de China (MSS, en inglés) está contactando activamente con parlamentarios para recabar información y sentar las bases para relaciones a largo plazo, utilizando redes profesionales, agencias de reclutamiento y consultores que actúan en su nombre, indica la alerta, remitida también a los miembros de la Cámara de los Lores (alta) por su presidente, Lord McFall.

El aviso dice que hay dos personas que trabajan en estas actividades y que utilizan perfiles en la plataforma profesional LinkedIn para hacer un seguimiento a gran escala en nombre del MSS.

Como parte de las actividades para obtener información, se ofrece un viaje a China con todos los gastos pagados y aportes en efectivo o en criptomonedas para obtener información.

Entre los objetivos del Estado chino figura personal parlamentario, economistas, expertos en geopolítica o quienes trabajan para el Gobierno.

En una declaración parlamentaria, el secretario de Estado británico de Seguridad, Dan Jarvis, afirmó que el Gobierno no tolerará intentos «encubiertos y calculados» de China para interferir en los asuntos soberanos del Reino Unido.

Añadió que el MI5 hizo la advertencia debido a un «ataque continuo a nuestras instituciones democráticas por parte de agentes chinos».

«Nuestras agencias de inteligencia han advertido de que China está intentando reclutar y captar a personas con acceso a información sensible sobre el Parlamento y el Gobierno del Reino Unido. El MI5 ha indicado que esta actividad la lleva a cabo un grupo de oficiales de inteligencia chinos», explicó.

«Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger nuestros intereses nacionales, a nuestros ciudadanos y nuestra forma de vida democrática, incluyendo la colaboración con nuestros aliados y socios», agregó el secretario de Estado.

