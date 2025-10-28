El Ministerio de Salud informa que no hay casos de cólera en República Dominicana

2 minutos

Santo Domingo, 28 oct (EFE).- El ministro de Salud, Víctor Atallah, informó este martes que no se han registrado casos de cólera en el país y que el Gobierno está reforzando las medidas preventivas y la protección a la población, especialmente en las zonas fronterizas, frente al brote del cólera en Haití.

En Haití se registraron 17 muertes confirmadas por esta enfermedad desde la segunda semana de septiembre.

Ante la situación en el país vecino, el Gobierno dominicano envió unas 86 personas a la zona fronteriza, quienes realizan pruebas continuas de calidad del agua en diferentes puntos para detectar posibles contaminaciones, además de distribuir materiales informativos en creol y español, y kits de higiene para promover el lavado de manos, informó este martes el ministro de Salud, Víctor Atallah.

Además, Atallah indicó que de manera preventiva se dispuso el abastecimiento de medicamentos para que el país esté preparado ante posibles casos sospechosos, y se movilizaron equipos del Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública Dr. Defilló, con el objetivo de garantizar la detección oportuna y dar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Asimismo, personal del Viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, recolecta muestras en diversos puntos del país, no solo en la frontera, sino también en otros afluentes, con el propósito de analizar la calidad del agua y detectar la presencia de organismos patógenos que puedan provocar enfermedades diarreicas agudas, indicó este martes el ministerio en un comunicado.

Igualmente, las autoridades sanitarias aseguran que se mantiene la vigilancia constante y el control sanitario permanente en los puntos fronterizos.

La institución recomendó «evitar el consumo de agua que no esté debidamente procesada, ya sea para tomar o preparar alimentos».

En caso de no contar con agua potable, se debe hervir o colocar cinco gotas de cloro por galón, antes de consumirla o usarla para cocinar, subrayó Salud.

Asimismo, se exhortó a mantener una adecuada higiene de manos. EFE

pma/fa