El ministro británico para América Latina visita Ecuador para «unir fuerzas» contra el tráfico de cocaína

El ministro británico para América Latina, Chris Elmore, inicia este lunes una visita a Ecuador con el objetivo de que ambos países «unan fuerzas» para «interrumpir el comercio de cocaína», anunció la cancillería de Reino Unido en un comunicado.

Ecuador ha cobrado protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, como puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos.

El ministerio británico de Relaciones Exteriores confirmó en el comunicado que ambos gobiernos «trabajan codo con codo para impedir que la cocaína inunde las calles de Europa».

El texto señala que «el ministro se encuentra en el país para ver de primera mano el trabajo conjunto para detener el comercio ilegal desde su origen».

Según una investigación publicada en diciembre pasado por The New York Times, hasta el 70% del suministro mundial de cocaína pasa por territorio ecuatoriano.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, expresó también en noviembre a la AFP la determinación de su gobierno de «combatir» el tráfico de drogas, que «inunda» Europa, especialmente mediante la creación de una academia dedicada al tema en América Latina.

Ecuador sostiene una guerra contra bandas narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su sangrienta disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.

El comunicado de la cancillería británica explica que «Ecuador registró en 2025 el año más letal de su historia debido al crimen organizado».

«Las incautaciones de drogas ya están aumentando, en parte gracias al trabajo conjunto que realizan Reino Unido y Ecuador», añade el texto.

Además de la colaboración conjunta contra la droga, Elmore destaca que «Ecuador es un socio vital en materia de seguridad y cambio climático, y las oportunidades de comercio e inversión para las empresas británicas están creciendo rápidamente».

«Pero para que Ecuador tenga éxito, necesitamos que las bandas de narcotráfico fracasen, y por eso nuestra cooperación contra el crimen organizado es tan importante», añade el ministro británico.

Durante la visita, Elmore tiene previsto reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y otras autoridades.

El ministro también participará en iniciativas medioambientales en las Islas Galápagos, en relación con la Alianza Global para la Acción contra los Plásticos (GPAP).

