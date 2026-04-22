El ministro de Defensa de Perú dimite tras aplazarse la compra de aviones de combate F-16

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Lima, 22 abr (EFE).- El ministro de Defensa de Perú, Carlos Díaz, dimitió este miércoles debido a sus discrepancias con el presidente interino, José María Balcázar, sobre la decisión de postergar la firma de un contrato de compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos.

El retraso de la firma puede comprometer los intereses del país y puede generar «consecuencias de significativa relevancia», señaló Díaz en una carta dirigida a Balcázar y publicada en medios nacionales.

El dimitido ministro, que ocupaba el cargo desde el 17 de marzo, manifestó su «discrepancia sustantiva» con la marcha del proceso de compra de los aparatos de caza para la defensa nacional, en el que competían los F-16 Block 70 de la estadounidense Lockheed Martin, los Saab Gripen suecos y los Rafale franceses.

Díaz agregó que las acciones vinculadas a este proceso de contratación fueron notificadas al despacho presidencial y al del presidente del Consejo de Ministros, a través de los canales institucionales, en cada una de sus etapas.

Por su parte, en una carta de respuesta, Balcázar confirmó a Díaz que su designación en el cargo de ministro de Estado concluyó este miércoles.

La víspera, el mandatario interino insistió a medios locales en que la compra de aviones de combate, que negociaba con Estados Unidos y otros países, se había postergado hasta el siguiente gobierno que asumirá en julio próximo, y, por lo tanto, que la compra no se había realizado todavía.

«El tema es que hemos acordado desde el inicio que se postergaba para el nuevo Gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía», declaró Balcázar a la emisora RPP, a raíz de las versiones que circulaban sobre una supuesta firma secreta del contrato con Estados Unidos para la compra de un lote de aviones F-16 Block 70.

«No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones», agregó Balcázar después de que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, expresara su malestar por el aplazamiento de la adquisición.

La decisión del presidente peruano motivó un mensaje hostil del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado con la administración del expresidente interino José Jerí (2025-2026).

«Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región», manifestó el embajador en la red social X, tras conocer el anuncio de Balcázar.

Perú había fijado un presupuesto de 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 aviones de combate, que reemplacen a su anticuada flota, compuesta por los Mirage 2000 franceses, que llegaron a inicios de los años 80; y por los MIG-29 rusos comprados a fines de los años 90.EFE

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