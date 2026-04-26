El ministro de Defensa ruso trata con Kim cooperación a largo plazo entre Moscú y Pionyang

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Moscú, 26 abr (EFE).- El ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov, se reunió este domingo en Pionyang con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con el que abordó la cooperación militar a largo plazo entre Rusia y Corea del Norte, informaron medios rusos.

Beloúsov dijo a Kim que se ha acordado con el Ministerio de Defensa norcoreano establecer una cooperación “sostenible y a largo plazo” entre los dos países, según la agencia TASS.

Para ello, las partes están dispuestas a firmar un Plan de Cooperación Militar hasta 2030, informó el ministro ruso a Kim.

Agregó que este año también promete ser “fructífero”, con contactos bilaterales en múltiples áreas.

Según Beloúsov, las relaciones ruso-norcoreanas se encuentran ahora a un nivel sin precedentes.

Asimismo, agradeció a Kim por la invitación de militares rusos a la inauguración de un complejo conmemorativo en memoria de los soldados norcoreanos caídos durante la liberación de la región rusa de Kursk de las tropas ucranianas, que se completó hace un año.

Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje de felicitación a Kim y los participantes en la ceremonia de inauguración de un complejo memorial en Pionyang, a la que asistió también el presidente de la Duma (cámara de diputados) rusa.

«Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a usted, querido camarada Kim Jong-un, y a todos los que contribuyeron a la realización de un proyecto de tal envergadura en el menor tiempo posible, en el aniversario de la liberación de la región de Kursk de los invasores», indicaba el mensaje.

Putin expresó su confianza en que «mediante esfuerzos conjuntos” la asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte continuará fortaleciéndose.

Se estima que Pionyang desplegó a unos 15.000 soldados para apoyar a Rusia contra Ucrania, después de que los líderes de los dos países firmasen un acuerdo de asociación en 2024. EFE

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