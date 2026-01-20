El ministro del Interior de Rusia está en Cuba para mantener contactos bilaterales

La Habana, 20 ene (EFE).- El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, se encuentra de visita en Cuba, donde tiene previsto mantener varias reuniones bilaterales, informó este martes la Embajada de Moscú en La Habana.

Esta visita del general de la policía de Rusia tiene lugar en medio de la escalada de tensiones entre los gobiernos de La Habana y Washington tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela, en la que murieron 32 militares cubanos y culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró el pasado jueves en el Kremlin que Moscú se solidariza con Cuba por «la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia».

«Quisiera destacar que Rusia y la República de Cuba mantienen relaciones verdaderamente sólidas y amistosas. Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos», señaló el mandatario ruso.

En la primera actividad de su agenda en La Habana, Kolokóltsev depositó una ofrenda floral en el mausoleo dedicado a 69 jóvenes soviéticos fallecidos en Cuba entre 1960 y 1964 durante misiones de colaboración, reportaron medios estatales de la isla.

El ministro del Interior ruso estuvo acompañado por su homólogo cubano, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, otros jefes militares, la delegación visitante que encabeza, y el embajador ruso en la isla, Viktor Koronelli, refirió la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Asimismo añadió que en esta jornada, Kolokóltsev también rendirá honores a los 32 cubanos fallecidos durante los ataques de las tropas estadounidenses a Caracas.

En abril de 2024, Kolokóltsev y Álvarez Casas, abordaron en Moscú cuestiones de cooperación bilateral en el ámbito policial y además firmaron un Plan de Interacción entre ambas entidades para el período 2024 a 2026.

Rusia es un aliado político de Cuba desde la época de Guerra Fría y es uno de sus principales socios comerciales. Ambas partes han resaltado sus vínculos como una «asociación estratégica».

La relación bilateral se ha estrechado aún más en los últimos tiempos cuando la isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de bienes básicos y una espiral inflacionaria, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción y las recurrentes fallas de su sistema eléctrico. EFE

