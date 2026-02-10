El Monterrey de la colombiana Restrepo vence al Toluca y conserva el liderato en México

The Swiss voice in the world since 1935
Monterrey (México), 9 feb (EFE).- Las Rayadas de Monterrey, equipo de la mundialista colombiana Marcela Restrepo, derrotaron este lunes por 2-0 al Toluca para confirmarse en el liderato del Clausura del fútbol femenino de México.

En la octava jornada del campeonato, Restrepo y Alice Soto convirtieron para resolver un partido complicado, con un rival que luchó de igual hasta el final.

El Toluca dominó en los primeros 10 minutos, pero poco a poco las regias se hicieron de la pelota y comenzaron a crear peligro hasta que en el minuto 32 Diana García le puso un balón a Restrepo, quien llegó a toda velocidad desde atrás y de derecha puso el 1-0.

En la segunda mitad, el Toluca presionó en busca del empate; las Rayadas se mantuvieron atentas a contraatacar y también pisaron el área, aunque sin poder vulnerar la portería contraria hasta que en el 90+4, Soto se sacudió a una defensa y de derecha puso el 2-0.

Monterrey llegó a siete triunfos con un empate y 22 puntos, dos más que las Águilas del América que esta tarde se impusieron por 1-2 al Cruz Azul con un gol decisivo de la española Irene Guerrero.

La estadounidense Aerial Chavarin puso delante a las celestes, pero América reaccionó; firmó el empate con una diana de la venezolana Gabriela García y ganó con un gol de derecha de Guerrero, su quinto tanto del torneo.

Este lunes, en un par de resultados sorpresivos, el Juárez FC venció por 0-1 al Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso y las Pumas UNAM superaron por 1-0 a las Chivas de Guadalajara.

La francesa Eve Perisset metió un gol en propia puerta en el minuto 2, después de lo cual el Juárez se plantó bien y detuvo a las ‘Amazonas’, campeonas de la liga, que perdieron el invicto y bajaron al séptimo lugar.

Pumas sacó provecho de su condición de local y se impuso a las Chivas con un gol de Dorian Hernández, que hizo descender a las tapatías al tercer escaño.

También este lunes, el León venció por 3-1 al Necaxa y Querétaro empató 1-1 con Mazatlán.

La octava jornada concluirá mañana con los partidos Puebla-Atlas, San Luis-Pachuca y Santos Laguna-Tijuana.EFE

