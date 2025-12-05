El Mundial conoce sus grupos tras un sorteo con un Trump protagónico

La suerte está echada: el Mundial de Norteamérica 2026 ya conoce sus doce grupos tras el sorteo realizado este viernes en Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, se llevó el protagonismo en una cita vital para el «soccer».

El mandatario de Estados Unidos, uno de los países anfitriones junto a México y Canadá, fue agasajado por la FIFA con el primer Premio de la Paz, entregado por sus acciones «excepcionales y extraordinarias» para promover la paz y la unidad en todo el mundo.

El patrón de la FIFA, Gianni Infantino, hizo aplaudir a su amigo y estrecho aliado en su campaña para que los estadounidenses se enamoren de una vez por todas del fútbol, que celebrará su máxima cita entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

La pelota comenzará a rodar con el partido entre México y Sudáfrica en el emblemático estadio Azteca de la capital mexicana, palco de consagración de Pelé en 1970 y Diego Maradona en 1986.

«Esta será la mayor Copa del Mundo de la historia. Es mucho más que solo un evento deportivo. Es simplemente el mayor evento que la humanidad haya visto y verá jamás», dijo Infantino.

«Tendremos siete millones de personas en los estadios (…) Tendremos 6.000 millones de personas viendo la Copa del Mundo desde casa, desde todo el mundo», afirmó el dirigente. «Para que todos me entiendan en Estados Unidos, esto es como 104 Super Bowls en un mes».

– «Uno de los grandes honores de mi vida» –

El patrón del balompié pidió palmas también para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y para el primer ministro de Canadá, Mark Carney, presentes también en la ceremonia, que duró unas dos horas y contó con la participación de leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady y Shaquille O’Neal.

Los tres líderes se reunieron a pesar de las fuertes tensiones provocadas por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, quien ha insistido en su deseo de convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos.

«Hemos trabajado estrechamente con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales», afirmó Trump.

«México es un país extraordinario y tenemos algo especial, disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales», dijo Sheinbaum.

El mandatario de Estados Unidos, que hospedará la mayoría de los 104 partidos del certamen, recibió -como estaba previsto- el Premio de la Paz de manos de Infantino.

«Es uno de los grandes honores de mi vida», dijo el republicano, quien se enorgullece de haber puesto fin a varios conflictos desde su regreso al poder y reclamó para sí el Premio Nobel de la Paz de este año, otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

«El mundo es más seguro ahora», aseguró Trump, que recibió un voluminoso trofeo dorado y una medalla conmemorativa.

El galardón es el último de los muchos gestos que Infantino ha tenido con el presidente de Estados Unidos, que ostenta 11 de las 16 sedes del torneo, incluida la casa de la final del 19 de julio, el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

El multimillonario republicano ha convertido la Copa del Mundo en un evento central de su segunda presidencia, a pesar de las preocupaciones por el impacto de su política migratoria o sus amenazas de retirar la organización de partidos a las ciudades dirigidas por demócratas.

– Sin Grupo de la Muerte –

En el aspecto deportivo, el camino para alzar la primera Copa del Mundo de 48 selecciones comenzará a andar sin un aparente Grupo de la Muerte, aunque colosos como España, Brasil y Francia tendrán al menos un enfrentamiento de alta exigencia en la primera ronda.

La conformación definitiva de los doce grupos de cuatro selecciones se conocerá en marzo, con la llegada de seis equipos procedentes de la repesca.

Y habrá que esperar hasta el sábado para descubrir los lugares y horarios de los encuentros.

Dueña de la primera posición del ranking FIFA, la Roja de Lamine Yamal será desafiada por Uruguay en el Grupo H, que completan Arabia Saudita y Cabo Verde.

Carlo Ancelotti se estrenará como entrenador en la mayor cita del fútbol al mando de un Brasil que chocará contra Marruecos, revelación en Catar 2022, en un Grupo C también integrado por Haití y Escocia.

La subcampeona del mundo, la Francia de Kylian Mbappé, será retada en el I por Senegal, la Noruega de Erling Haaland y un equipo proveniente de la repesca (Irak, Bolivia o Surinam).

Su verdugo en el torneo catarí, la Argentina de Lionel Messi, quien todavía no ha ratificado su participación, comenzará a defender la corona en un favorable Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

«En la nueva Copa del Mundo intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que nuestra gente espera de nosotros y lo que vamos a intentar», afirmó el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni.

