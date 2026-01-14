El mundialista Alexis Vega se someterá a una cirugía y estará fuera entre 4 y 6 semanas

1 minuto

Toluca (México), 13 ene EFE).- El mundialista Alexis Vega se someterá en las próximas horas a una limpieza articular y estará entre cuatro y seis semanas alejado del Toluca, su equipo actual, y de la selección mexicana.

Vega sufrió en octubre pasado una lesión muscular; jugó lastimado la final del torneo Apertura que Toluca le ganó al Tigres UANL, pero no se ha recuperado y visitará el quirófano para someterse a una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico.

La ausencia del delantero será una baja sensible en la selección mexicana que el próximo 22 de enero visitará a Panamá y el 25 a Bolivia, en dos partidos amistosos.

En el Toluca, Vega conforma una destacada dupla con el goleador portugués Paulinho, lo cual significa que el entrenador Antonio Mohamed necesitará hacer cambios para mantener en el Clausura el buen nivel de su ofensiva.

Alexis Vega fue parte del equipo mexicano medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y jugó el Mundial de Catar 2022, en el que México fue eliminado en la fase de grupos.

Desde entonces, ha mantenido una regularidad con Toluca, aunque le ha faltado mostrar su mejor nivel como extremo izquierdo de la selección mexicana.

Si se cumple el pronóstico médico, Vega estará disponible para jugar con Toluca la segunda parte de la fase de grupos del torneo Clausura y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Con la selección, podría ser convocado para el amistoso contra Portugal el 28 de marzo. EFE

