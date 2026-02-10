El Museo Británico adquiere el ‘Corazón Tudor’, de Enrique VIII y Catalina de Aragón

Londres, 10 feb (EFE).- El Museo Británico anunció este martes la adquisición del ‘Corazón Tudor’, un colgante de oro del siglo XVI símbolo del vínculo entre Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón, tras reunir los 3,5 millones de libras (4 millones de euros) necesarios para incorporarlo a su colección permanente.

La joya, un medallón en forma de corazón de oro macizo de 24 quilates, constituye uno de los escasos objetos que celebran la relación entre Enrique VIII, monarca de la dinastía Tudor, y la española Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo, la esposa más duradera del rey inglés, con 24 años de matrimonio.

El colgante muestra la rosa de los Tudor junto a la granada, símbolo personal de Catalina de Aragón, y una banda con la inscripción ‘tousjors’ -francés antiguo para «siempre»-, una declaración de devoción eterna que, según los expertos, refleja la importancia política y personal de su unión en la corte Tudor temprana.

El Corazón Tudor fue hallado en 2019 en el condado de Warwickshire (centro de Inglaterra) por un aficionado a la detección de metales, que, tal como marca la legislación, será compensado económicamente, al igual que el propietario del terreno donde fue descubierto.

De acuerdo con las investigaciones del museo, el colgante pudo haber sido creado para un torneo celebrado en octubre de 1518 con motivo del compromiso de su hija, la princesa María, con el heredero al trono francés.

En aquella época, Enrique VIII encargaba con frecuencia a orfebres londinenses joyas de «uso ceremonial» para grandes celebraciones y actos de Estado, piezas que se lucían brevemente para proyectar una imagen de esplendor y poder en la corte, indicó la institución en un comunicado.

El Museo Británico subrayó que el colgante es también un testimonio excepcional del papel de Catalina de Aragón como consorte y socia política del monarca, que llegó a ejercer como regente durante las ausencias de Enrique VIII, antes de que su matrimonio fuera anulado en 1533 por no haberle dado un heredero varón.

Ante la negativa del papa Clemente VII a conceder la anulación, Enrique VIII rompió con la Iglesia católica, dando lugar al cisma anglicano, y anuló su matrimonio a través de la nueva Iglesia de Inglaterra.

La campaña para adquirir la pieza, encabezada por el actor Damian Lewis, se lanzó el pasado octubre y alcanzó su objetivo antes del plazo previsto de abril de 2026, gracias a una combinación de fondos públicos, donaciones privadas y una amplia respuesta ciudadana, con más de 45.000 contribuciones individuales, equivalentes a aproximadamente el 10 % del valor total.

Según el comunicado, el Corazón Tudor permanecerá expuesto en la sala 2 de la institución, donde ya se encuentra, y se planea mostrarlo a todo el país en una futura gira nacional, que incluirá su exhibición en Warwickshire.

El director del Museo Británico, Nicholas Cullinan, dijo que la encantadora joya demuestra «el poder de la historia para encender la imaginación. «Este hermoso superviviente nos habla de una parte de la historia inglesa que pocos conocían, pero que ahora todos podemos compartir», afirmó. EFE

