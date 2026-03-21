El Nacional uruguayo destituye al entrenador Jadson Viera

2 minutos

Montevideo, 21 mar (EFE).- El Nacional uruguayo anunció este sábado la salida de su entrenador, Jadson Viera, tras los resultados negativos en el Torneo Apertura del fútbol local en el que el equipo ha logrado 10 de 21 puntos disputados.

«El Club Nacional de Football comunica que ha decidido culminar el ciclo del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera. La institución agradece la obtención del Campeonato Uruguayo 2025, con una final clásica histórica en nuestra casa, así como el profesionalismo demostrado durante su gestión. A todos ellos, les deseamos éxitos en sus próximos desafíos», indicó el club en su cuenta de X.

Viera tomó el mando del equipo tricolor en octubre en sustitución de Pablo Peirano y en ese entonces aseguró que el «objetivo claro» es ser campeón en el fútbol uruguayo, algo que finalmente pudo concretar.

Tras su salida, Viera dejó un registro de 12 partidos dirigidos en los que obtuvo cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas incluyendo el Campeonato Uruguayo y la derrota en la Supercopa ante su clásico rival, Peñarol.

Nacido en la ciudad brasileña de Santana do Livramento en agosto de 1981, Viera jugó 21 encuentros en Nacional en el período 2011-2012 y allí fue dirigido por el argentino Marcelo Gallardo.

Luego de su retiro, trabajó acompañando como asistente a Alexander Medina cuando este estuvo al frente de Nacional, de los argentinos Talleres y Vélez Sarsfield y del brasileño Internacional de Porto Alegre.

En 2024 asumió la dirección técnica de Boston River previa a su llegada a Nacional. EFE

rmp/laa