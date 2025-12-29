El nacionalista Kurti sale fortalecido de las segundas legislativas de Kosovo en este año

Skopie, 29 dic (EFE).- La gobernante y nacionalista formación ‘Autodeterminación’ (Vetëvendosje, LVV) del primer ministro en funciones, Albin Kurti, ha salido fortalecida de las legislativas anticipadas del domingo, las segundas en este año, al aumentar de 48 a 56 sus escaños en el Parlamento.

Así lo estimó este lunes el ‘Instituto Democrático de Kosovo’, una influyente ONG, en base a los resultados preliminares publicados hasta ahora.

Mientras se espera la confirmación oficial por parte de la Comisión Electoral Central de Kosovo (KQZ), el escrutinio del 99 % de los votos confirma la clara victoria del partido de Kurti, que roza la mayoría absoluta con el 49,3 % de los votos, 7 puntos más de lo obtenido en febrero pasado.

Le sigue de lejos, con el 21 % (20,9 % en febrero), su principal rival, el Partido Democrático de Kosovo (PDK).

La Liga Democrática de Kosovo (LDK), con el 13,6 % (18,3 %) y la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK), con el 5,7% (7 %) quedaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

De confirmarse estos resultados, el número de diputados del LVV -56 del total de 120 escaños parlamentarios- será el doble del que tendrá el PDK (23), mientras que la LDK ocupará quince asientos y la AAK, seis.

Se espera que la ‘Lista Serbia’, apoyada por Belgrado, obtenga 9 de los 10 escaños reservados constitucionalmente para la minoría serbokosovar, mientras que el diputado restante será uno de la pequeña formación ‘Libertad, Justicia y Supervivencia’.

Además, hay otra decena de escaños reservados para otras minorías, como las de los bosniacos, gitanos y turcos, que ahora pueden resultar clave para que Kurti continúe en el poder.

La participación en las urnas se situó en el 45 %, dos puntos porcentuales menos que en las elecciones de febrero, ganadas también por el LVV.

Las nuevas elecciones tuvieron que ser convocadas tras fracasar todos los intentos de formar un nuevo Gobierno surgido de las urnas en febrero.

Las de ayer han sido las séptimas elecciones legislativas celebradas en esta antigua provincia serbia que se autoproclamó independiente en 2008.

Pero la soberanía del joven país de 1,6 millones de habitantes sigue si ser reconocida por Belgrado, China, Rusia, España, Rumanía, Grecia, Eslovaquia y Chipre.

Bajo la gestión de Kurti aumentaron las tensiones con Belgrado y las fricciones con la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, principales aliados de Kosovo, una de las razones por las que el primer ministro en funciones no logró forjar alianzas con otras formaciones para establecer un gobierno de coalición.

Bruselas y Washington consideran que la política de mano dura de Kurti para reducir la influencia de Belgrado entre la minoría serbia de Kosovo aumenta la tensión.

La UE espera un Gobierno dispuesto a reactivar el diálogo de normalización con Belgrado, una condición para que tanto Serbia como Kosovo avancen en su camino hacia la integración en el bloque comunitario.

El fortalecimiento del LVV es atribuido por los observadores a los votos de emigrantes que volvieron a Kosovo para pasar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

«Nuestra diáspora cree que la realidad virtual es la que viven los ciudadanos de Kosovo. Este resultado electoral no pertenece a los ciudadanos de Kosovo», afirmó hoy el analista Avni Arifi en declaraciones a la emisora TV Klan.

«Después de una semana, los 100.000 que votaron por LVV se irán, y nosotros somos los que nos quedamos y tendremos que vivir con este resultado electoral», añadió.

En los próximos días se espera que los resultados publicados se complementen con los votos emitidos por los ciudadanos kosovares en las embajadas en el extranjero (unos 16.000), así como con las papeletas de los presos y los votantes con discapacidad, que votaron en Kosovo el sábado.

Según la Constitución de Kosovo, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de los resultados finales de las elecciones, el presidente del país debe convocar la sesión constitutiva del Parlamento, después de la cual comienzan a correr los plazos para formar un nuevo gobierno. EFE

