El Nikkei abre con subida del 1% por tecnológicas y optimismo por dialogo de EE.UU. e Irán

1 minuto

Tokio, 21 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abría este martes por encima del 1 %, impulsado por los valores tecnológicos y ante expectativas de avances en las negociaciones de un alto el fuego a largo plazo entre Estados Unidos e Irán.

Unos cuarenta minutos después del inicio de operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 1,01 %, o 593,37 puntos, hasta las 59.418,26 unidades.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 0,13 %, o 4,87 puntos, hasta los 3.781,89 enteros.

En semiconductores, Tokyo Electron se disparaba un 4,07 %, Advantest crecía un 2,4 % y Disco un 1,1 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), subía un 2,89 %.

El fabricante Toyota, empresa de mayor capitalización local, caía un 1,89 %, mientras que su rival Honda avanzaba un 0,37 %.

El gigante de la defensa y la maquinaria Mitsubishi Heavy Industries descendía un 2,66 % y Kawasaki Heavy Industries se desplomaba un 3,97 %.

La apertura del parqué tokiota en verde tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara que tiene intención de reanudar las negociaciones entre el martes y el miércoles, entre informaciones de que una delegación encabezada por su ‘número dos’, JD Vance, saldrá en las próximas horas hacia Islamabad. EFE

pagb/rvb/eav