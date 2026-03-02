El Nikkei baja un 2 % tras los ataques a Irán

2 minutos

Tokio, 2 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía este lunes un 2 % en la apertura, después de la muerte este fin de semana del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, tras la oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

Cinco minutos después de la apertura de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 1.145,55 puntos, un 1,95 %, hasta situarse en 57.704,72 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 1,97 %, o 77,71 puntos, hasta 3.860,97 enteros.

El aumento de la tensión en Oriente Medio y la promesa de nuevos ataques lastraban este lunes el parqué tokiota, que viene de cerrar una semana de récords gracias en parte a los buenos resultados del sector del motor.

A primera hora de la mañana, Toyota, la empresa de mayor capitalización local, caía cerca de un 3,2 %, y su rival Honda se dejaba casi un 3 %.

El referente de la electrónica y los videojuegos Sony bajaba un 2,5 %, y el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank caía cerca de un 2 %.

En el sector de la defensa, sin embargo, Kawasaki Heavy Industries sumaba un alza de más del 1,5 %, mientras su rival Mitsubishi Heavy Industries crecía más de un 2 %.

Estados Unidos e Israel iniciaron en la mañana del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono. Irán, por su parte, ha respondido con bombardeos contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en países de la región.

Pese a que el nuevo liderazgo iraní se ha mostrado dispuesto a hablar con el presidente estadounidense, Donald Trump, este aseguró que seguirán atacando «hasta que se alcancen todos los objetivos» y vaticinó que la operación podría durar hasta cuatro semanas. EFE

