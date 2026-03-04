El Nikkei cae más de un 2 % a la apertura por el conflicto en Oriente Medio

Tokio, 4 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomaba más de un 2 % en la apertura de este miércoles, lastrado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y la preocupación de los inversores por su impacto en el suministro energético.

Una hora después del inicio de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 1.264,99 puntos, un 2,25 %, hasta ubicarse en 55.014,06 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba además un 2,81 %, o 106,07 puntos, hasta situarse en 3.666,1 unidades.

El posible impacto en la economía japonesa de un encarecimiento de los precios de la energía a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, que ha afectado al tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz, continuaba afectando al ánimo de los inversores en Tokio, que ya encadenaba sus últimas dos sesiones a la baja.

Las caídas eran generalizadas este miércoles entre las principales compañías del país.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se desplomaba más de un 3 %, mientras su rival Honda bajaba casi un 1 %.

En el sector de la defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries se dejaba más de un 4,5 %, y Kawasaki Heavy Industries se desplomaba por encima del 7 %.

Por contra, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony registraba un alza superior al 2 %, y la empresa de videojuegos Nintendo crecía más de un 2,5 %.

En el sector de los semiconductores, Tokyo Electron bajaba algo más de un 2 %, y Advantest caía cerca de un 1,7 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se dejaba casi un 3 %, y la naviera Mitsui O.S.K. Lines se reducía más de un 2,8 %. EFE

