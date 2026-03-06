El Nikkei cierra con una subida del 0,62 % en una jornada inestable marcada por la guerra

2 minutos

Tokio, 6 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,62 % este viernes, en una jornada inestable marcada por la preocupación por el efecto en los precios del crudo de la guerra en Irán.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 342,78 puntos, hasta ubicarse en 55.620,84 enteros, tras arrancar la sesión a la baja siguiendo la tendencia de Wall Street.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 0,39 %, o 14,26 puntos, hasta situarse en 3.716,93 unidades.

El parqué tokiota se dividió durante la jornada entre las ventas por la inestable situación en Oriente Medio, la compra de valores baratos y el optimismo por la inteligencia artificial (IA).

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, avanzó un 1,6 %.

En semiconductores, la firma Tokyo Electron subió un 0,17 %, y Advantest creció un 0,69 %.

En el sector automovilístico, Toyota, la empresa de mayor capitalización local, avanzó un 0,98 %, y sus rivales Honda y Nissan subieron un 2,13 % y un 3,35 %, respectivamente.

La naviera Mitsui O.S.K. Lines, por contra, cayó un 1,26 %, después de revelar que uno de sus cargueros en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, resultó parcialmente dañado por un objeto no identificado, sin aclarar si el incidente está relacionado con la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, según recoge el medio económico Nikkei.

Los tres principales bancos japoneses, Mitsubishi UFJ, SMBC y Mizuho, cerraron al alza, con subidas del 0,9 %, el 0,57 % y el 0,65 %, respectivamente. EFE

jdg/daa/alf