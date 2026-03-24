El Nikkei sube un 1,43 % gracias al alivio por el aplazamiento del ultimátum de Trump

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Tokio, 24 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este martes un 1,43 %, espoleado por el alivio generalizado en los mercados tras el aplazamiento del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumó 736,79 puntos, hasta situarse en 52.252,28 unidades, después de desplomarse en la sesión previa casi un 3,5 %.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 2,1 %, o 73,23 puntos, hasta situarse en 3.559,67 unidades.

El parqué tokiota arrancó la sesión con fuertes subidas, siguiendo la tendencia de Wall Street, después de que Trump dijera ayer que aplazaba cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes mientras mantiene negociaciones con Irán, si bien Teherán matizó que, aunque ha habido una oferta de contactos, no hay actualmente conversaciones.

Con todo, el repunte en los precios del crudo de este martes, impulsados por las dudas sobre el futuro de las negociaciones, pusieron un tope al optimismo de los inversores y moderaron las subidas.

En semiconductores, uno de los sectores más castigados en la sesión previa, Advantest mantuvo su tendencia a la baja y cayó un 1,69 %, aunque Tokyo Electron repuntó un 2,17 % y Disco subió un 0,14 %.

La banca japonesa logró reponerse algo de sus bajadas del lunes. El mayor banco del país, Mitsubishi UFJ, creció un 2,91 %, mientras que sus rivales SMBC y Mizuho subieron un 2,78 % y un 3,88 %, respectivamente.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, avanzó además un 0,62 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony creció un 1,25 %. EFE

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