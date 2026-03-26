El norte de Europa aboga en una cumbre por mantener la presión a Rusia y apoyo a Ucrania

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Helsinki, 26 mar (EFE).- Los líderes de los diez países que componen la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas inglesas) abogaron este jueves por mantener la presión sobre Rusia y el apoyo financiero y militar a Kiev para poner fin a la guerra de Ucrania, durante una cumbre que se celebra en Helsinki.

A la reunión de alto nivel, organizada por el presidente finlandés, Alexander Stubb, asistieron los jefes de Estado o de Gobierno de Reino Unido, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia, así como un representante de Dinamarca, país que acaba de celebrar elecciones.

«Debemos asegurarnos de que se implementen todas las sanciones vigentes contra la Federación Rusa, sin ninguna flexibilización de las mismas, porque estas sanciones les están afectando muy duramente», dijo el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, a su llegada a la cumbre.

Según Jetten, quien asumió el liderazgo del Gobierno de Países Bajos el pasado febrero, las amenazas híbridas, la continua agresión de Rusia y otros factores, como la guerra en Irán, están afectando la economía y la seguridad de Europa.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, resaltó que una de las cuestiones más importantes sobre la mesa, junto a la aprobación de nuevas sanciones, es el aumento de la ayuda financiera a Ucrania para que pueda reforzar su defensa.

«Todos coincidimos en que una de las cosas más importantes que se deben hacer por Ucrania es proporcionarle los fondos necesarios para crear una defensa a largo plazo, incluida la defensa aérea», afirmó.

El presidente de Lituania, Gitanas Nausèda, resaltó que Rusia no está dispuesta a poner fin a la guerra en Ucrania porque busca apoderarse de la mayor parte posible del territorio ucraniano antes de entablar negociaciones.

«Estamos ya en el quinto año de la guerra de Ucrania y por desgracia no vemos una resolución a la guerra, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y de la comunidad internacional, debido a la falta de voluntad de Rusia para llegar a un acuerdo», dijo Nausèda.

Dejar a Rusia sin dinero

Por su parte, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, aseguró que la comunidad internacional debe aumentar la presión sobre Rusia y apoyar «el derecho de Ucrania a defenderse» mediante la asistencia económica y militar.

«Tenemos que hablar con todos nuestros socios europeos y explicarles de nuevo que el destino y el resultado de esta guerra tendrán consecuencias para todos nosotros», señaló.

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, coincidió en que Europa debe incrementar la presión sobre Moscú porque es «la única manera de que Rusia deje de ser un Estado agresor» y acepte sentarse en la mesa de negociaciones.

«Si no le quitas el dinero a Rusia, si no los presionas, la cortesía no funcionará con Rusia; para ellos es una muestra de debilidad», afirmó.

Michal señaló que Estonia, país vecino de Rusia, es actualmente el país de la OTAN que más gasta en defensa, tras incrementar esta partida a raíz de la guerra de Ucrania hasta el 5,4 % de su Producto Interior Bruto (PIB).

Además de los mandatarios presentes en Helsinki, estaba previsto que participaran en la cumbre por videoconferencia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. EFE

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