El norte de Rusia vive una ola de frío con casi 40 grados bajo cero

Moscú, 30 ene (EFE).- La república de Komi, en el norte de la parte europea de Rusia, vive estos días una ola de frío con temperaturas de casi 40 grados bajo cero, informó el Ministerio de Emergencias ruso.

Según los pronósticos, en el norte y el sureste de la república rusa los termómetros pueden llegar a marcar entre 43 y 48 grados bajo cero durante los próximos días.

Se espera que la ola de frío anómalo amaine a partir de la semana que viene.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario y limitar, sobre todo, la estancia al aire libre de niños y mayores.

También en la capital rusa en los próximos días se esperan temperaturas de más de 20 grados bajo cero, que llegan después de días de intensas nevadas que dejaron capas de nieve de más de 60 centímetros en la ciudad.EFE

