El nuevo mandatario de Perú se reunió con el presidente del Banco Central de Reserva

2 minutos

Lima, 19 feb (EFE).- El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José Balcázar, sostuvo este jueves una breve reunión en el Palacio de Gobierno de Lima con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, con el «objetivo de priorizar la agenda de desarrollo del país», informaron fuentes oficiales.

La Presidencia señaló en un breve mensaje en la red social X que el encuentro se dio «en el marco del compromiso del Gobierno de preservar la estabilidad y las reglas macroeconómicas» del país.

Velarde llegó a la sede del Gobierno luego de ser invitado por el mandatario para reafirmar «el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población», según anticipó la Presidencia en sus redes sociales horas antes del encuentro.

El presidente del BCRP permaneció en el Palacio durante unos 15 minutos y luego fue acompañado por Balcázar hasta el vehículo oficial en el que se retiró del lugar.

El nuevo gobernante declaró horas antes del encuentro que consideraba «necesario» dialogar con Velarde, porque este «es un buen referente, no solamente en manejo de la moneda en el país sino internacionalmente».

«Que nos dé las ideas que él tiene respecto al país que todos queremos», acotó a la emisora estatal Radio Nacional sobre el funcionario, que ocupa la presidencia del BCRP desde 2006.

El último miércoles, tras ser elegido presidente de transición por el Congreso, Balcázar aseguró que su Gobierno mantendrá la actual política económica, porque consideró que «no se puede llevar» a su país «a ensayos económicos».

Señaló que, por ese motivo, iba a conversar con Velarde para saber «qué posibilidades hay de un mejoramiento económico» en su país.

El Congreso de Perú eligió en la noche del miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones en las que se elegirá al nuevo gobierno peruano para el período 2026-2031. EFE

