El nuevo parlamento de Tailandia mantiene a Anutin Charnvirakul como primer ministro

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El nuevo parlamento de Tailandia mantuvo este jueves a Anutin Charnvirakul como primer ministro, después de que su partido arrasara en las elecciones celebradas en febrero.

«Este parlamento ha votado a favor de que Anutin Chanvirakul se convierta en primer ministro», dijo en el pleno el presidente de la Cámara, Sophon Zaram, señalando que el titular había obtenido más de la mitad de los votos emitidos.

Anutin recibió 293 votos de los legisladores recién investidos para desempeñar la jefatura de gobierno, mientras que su principal rival, el progresista Natthaphong Ruengpanyawut obtuvo 119. Un total de 86 diputados se abstuvieron, agregó.

«Espero seguir en mi cargo para servir al pueblo todo el tiempo que pueda», había dicho Anutin a los periodistas antes de la votación.

El nuevo gobierno tailandés tendrá que afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el débil crecimiento económico y las persistentes tensiones fronterizas con la vecina Camboya.

El partido de Anutin, el conservador Bhumjaithai, es favorable a los militares y a la monarquía.

En las elecciones de febrero el partido logró el mejor resultado de su historia, tras dos rondas de enfrentamientos fronterizos con Camboya el año pasado.

Bhumjaithai prometió construir un muro en la frontera con Camboya, mantener cerrados todos los pasos fronterizos y reclutar a 100.000 soldados voluntarios, lo que le permitió ganar más escaños que cualquier otro partido.

Anutin, un millonario de 59 años, heredero de una fortuna familiar en el sector de la construcción, había sido elegido primer ministro por primera vez en septiembre.

En ese momento, Anutin promovió la salida de su partido de la coalición de gobierno, iniciativa que promovió la caída de la administración de Paetongtarn Shinawatra.

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