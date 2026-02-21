El nuevo presidente de Perú aún no decide si asistirá a juicio por presunta corrupción

Lima, 21 feb (EFE).- El presidente interino de Perú, José Balcázar, aún no ha decidido si asistirá a la citación que recibió para comparecer en junio próximo en un juicio que se le abrirá por presuntamente haberse apropiado de fondos del Colegio de Abogados de la región norteña de Lambayeque, del que era decano, informó este sábado su abogado, Víctor Pariona.

«Es muy pronto, estamos en coordinación, pero es muy pronto para señalar y afirmar que él se va (a presentar), porque es en junio y todavía estamos en febrero. Estamos en coordinación y todavía no podría afirmar si va a asistir o no», declaró Pariona en la emisora RPP.

El abogado admitió, sin embargo, que al ser un proceso iniciado antes de que Balcázar asumiera la jefatura de Estado, para la cual fue elegido el pasado miércoles por el Congreso, no cuenta con la inmunidad que otorga el cargo, ni tampoco con la prerrogativa que recibe por también ser congresista desde 2021.

«(Su cargo) no le impide asistir. Es más, él ha estado presente en todas las citaciones, audiencias, declaraciones en donde se le ha emplazado», aseguró.

El abogado también reconoció que fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque fueron depositados en cuentas personales del actual gobernante, pero dijo que esto se hizo «por un tema administrativo» y el dinero se destinó a la institución.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó el último viernes en un comunicado que el juicio contra Balcázar está programado desde el año pasado para el 16 de junio próximo, fecha en la que previsiblemente todavía estará dirigiendo el Gobierno de transición de Perú.

Balcázar fue notificado de la fecha de inicio de juicio el pasado 5 de septiembre, por lo que era conocedor de su situación procesal en el momento que se ofreció como candidato a suceder como presidente interino al derechista José Jerí, destituido el martes por sospechas de tráfico de influencias.

Pocas horas antes de su nombramiento como gobernante, este colegio profesional emitió un comunicado en el que exhortó al Parlamento a desestimar su candidatura, al señalar que Balcázar fue imputado por los delitos de apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad de cuentas en distintas entidades financieras y defraudación de persona jurídica.

El gobernante también llegó a ser juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de Perú, donde anuló una sentencia que ya era firme, motivo que pesó para que fuese retirado años después de esta instancia, y como abogado ha llegado a defender casos de acusados de abusos sexuales a menores, según informaron varios medios locales.

Balcázar ha reafirmado sus polémicas declaraciones de que el sexo a temprana edad ayuda al desarrollo psicológico de las mujeres, mientras ha rechazado las acusaciones en su contra al tildarlas de «leyendas negras» y asegurar que todo se encuentra archivado. EFE

