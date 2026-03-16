El nuevo presidente de Portugal habla con Zelenski y desea que la paz llegue «muy pronto»

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Lisboa, 16 mar (EFE).- El nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, transmitió a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, su deseo de que la paz pueda alcanzarse «muy pronto», durante una conversación telefónica este lunes.

Según un comunicado de la Presidencia lusa, Seguro trasladó a Zelenski su «fuerte deseo» de que la paz sea «integral, justa y duradera» y que se base en el respeto a la Carta de la ONU, el derecho internacional y en la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

También expresó su apoyo a Ucrania en el proceso de adhesión a la Unión Europea (UE).

En su primer contacto telefónico oficial con Zelenski desde que tomó posesión el pasado 9 de marzo, Seguro manifestó «el apoyo continuo e inquebrantable» de su país y su pueblo a Ucrania, «teniendo en cuenta el sentimiento ampliamente mayoritario en Portugal de profunda admiración por la resiliencia y valor notable demostrados por el pueblo ucraniano».

Por su parte, Zelenski agradeció el respaldo luso y subrayó la importancia de que haya garantías de seguridad fuertes y que se pueda dar a Ucrania toda la ayuda posible, incluyendo para la reconstrucción, agrega la nota.

También alabó «las excelentes» relaciones bilaterales y la «calurosa» acogida de la gran comunidad ucraniana en Portugal.

Seguro, que fue secretario general del Partido Socialista portugués entre 2011 y 2014, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al líder de ultraderecha André Ventura y fue investido el pasado 9 de marzo, tras diez años del conservador Marcelo Rebelo de Sousa en la Jefatura de Estado lusa. EFE

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