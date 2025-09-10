El nuevo primer ministro francés asume el cargo en plena jornada de bloqueos

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, asume este miércoles el cargo, en plena jornada de bloqueos organizada a través de las redes sociales para protestar contra el presidente Emmanuel Macron y que ya dejó decenas de detenidos.

Cientos de manifestantes en París y otras ciudades de Francia comenzaron a bloquear desde la madrugada carreteras, garajes de autobuses o liceos, antes de ser desalojados por la policía, constataron periodistas de AFP.

Pero aunque las autoridades, que desplegaron 80.000 agentes, temían un movimiento como el de los «chalecos amarillos» (2018-2019), que sacudió el primer mandato de Macron, las acciones de «Bloqueemos todo» son por el momento limitadas.

«Pensábamos que seríamos más numerosos», confesó Cédric Brun, un tornero-fresador y sindicalista en Valenciennes, en el norte de Francia. «Hay más revolucionarios en Facebook que en la vida real», lamentó durante el bloqueo de una rotonda.

Casi 200 personas fueron detenidas en Francia, principalmente en París y sus suburbios, indicaron las autoridades en la mañana. Desde primera hora, manifestantes intentan bloquear, incluso con barricadas, la circunvalación de 35 kilómetros que rodea la capital.

También se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden alrededor del liceo parisino Hélène Boucher, con barricadas, lanzamiento de proyectiles, contenedores de basura y bicicletas calcinadas.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, reiteró que dio la orden a los agentes de «no tolerar la violencia, la degradación, el bloqueo, la ocupación de las infraestructuras esenciales».

– «Bofetada» –

El desencadenante fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó la caída del primer ministro, François Bayrou, el lunes. Este planeaba recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados.

Para evitar un agravamiento de la crisis, Macron nombró rápidamente como sucesor de Bayrou al centroderechista Lecornu, su ministro de Defensa de 39 años. Pero la designación de su hombre de confianza no calmó los ánimos.

«El nombramiento de Lecornu nos alentó más a venir (…) Es una bofetada que nos está dando» el presidente, aseguró a AFP Florent, un manifestante durante el bloqueo de una carretera en Lyon, en el este de Francia.

El traspaso de poder está previsto a las 12H00 (10H00 GMT). Tras su nombramiento, el flamante jefe de gobierno dijo a los ciudadanos, a través de la red social X, que conoce sus «expectativas» y sus «dificultades».

Su principal misión será elaborar los presupuestos para 2026, teniendo en cuenta que no existen mayorías en el Parlamento, las protestas que reclaman una mayor justicia social y la necesidad de sanear las arcas públicas, cuya deuda ronda el 114% del PIB.

– «Acuerdos» –

Para evitar que el Parlamento lo tumbe, como ocurrió con sus predecesores Michel Barnier y Bayrou, Macron le encargó «consultar» con los partidos para lograr «acuerdos» y «estabilidad» antes de nombrar al resto del gobierno.

El presidente llamó la semana pasada a su gobierno centroderechista a acercarse al opositor Partido Socialista (PS) y, según un próximo de Macron, podría esta vez aceptar uno de sus reclamos: un aumento de la imposición a las grandes fortunas.

Pero, ¿será suficiente? La ultraderecha de Marine Le Pen prometió que tumbará el gobierno si no cambia el rumbo de sus políticas. La izquierda radical anunció una moción de censura, que se suma a la presentada ya para destituir a Macron, sin visos de prosperar.

La presión seguirá en los próximos días. El viernes, la agencia Fitch debe anunciar si degrada la calificación de la deuda soberana de Francia. Y el 18 de septiembre, los sindicatos convocaron una huelga «masiva».

