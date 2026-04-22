El nuevo responsable de elecciones en Perú confía en terminar cómputo de actas el viernes

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Lima, 22 abr (EFE).- El nuevo responsable de los comicios generales en Perú, Bernardo Pachas, informó este miércoles que están trabajando en el cómputo de la elección presidencial del pasado 12 y 13 de abril con la expectativa de «cerrar este viernes» con todas las actas de votación procesadas y luego esperar las resoluciones sobre las actas impugnadas, con el fin de ratificar a los candidatos que pasarán a segunda vuelta.

En una rueda de prensa, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que asumió el cargo tras la dimisión el martes de Piero Corvetto, admitió que quisieran que «sea lo más rápido posible», tras llegar al 94 % del escrutinio de votos, pero que están en la última etapa de procesamiento de la votación.

También, señaló que después estarán pendientes del «trabajo de los jurados especiales», a cargo de resolver unas 5.000 actas observadas de votos presidenciales.

Otra representante de la ONPE indicó el pasado fin de semana que estimaban que los resultados completos se conocerán el 15 de mayo, teniendo en consideración que la segunda vuelta se realizará el próximo 7 de junio.

Pachas, que asumió el cargo en lugar del renunciante Piero Corvetto, investigado por las demoras en los centros de votación el día de los comicios, agregó que se reunirá este miércoles en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para «acercar» las fechas del cómputo final de los comicios.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una convocatoria a elecciones complementarias, para que voten los electores que dejaron de hacerlo por los problemas reportados en Lima, Pachas dijo que actualmente están trabajando con el JNE para «cerrar todas las actas» con el fin de que se proclame a los ganadores de la primera vuelta electoral.

El responsable de la ONPE dijo que, inmediatamente después de la proclamación de los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta, su oficina tiene que realizar todas las compras necesarias, de materiales y servicios, para la organización de la segunda vuelta.

Con el 94,29 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada con el 17,04 % de los votos válidos al sumar 2.707.502 papeletas; seguida en segundo lugar del izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,01 % al aglutinar 1.908.702 sufragios; y en tercera posición por el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,91 % al obtener 1.891.479 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es actualmente de 17.211 votos, después de que el izquierdista pasase del séptimo lugar al segundo, a medida que se ha computado el voto de zonas rurales, lugares donde el candidato que compite en representación del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) es el más votado. EFE

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