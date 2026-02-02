El observatorio astronómico ESO celebra la cancelación de un proyecto de hidrógeno verde en Chile

El Observatorio Europeo Austral (ESO) celebró este lunes el anuncio de la cancelación de un proyecto de hidrógeno verde cerca de Paranal, en Chile, que hubiera afectado el trabajo de los astrónomos en un lugar del desierto de Atacama conocido por tener el cielo más despejado del mundo.

El conglomerado AES Andes, filial en Chile de la empresa estadounidense AES Corporation, quería explotar un campo de 3.000 hectáreas en el desierto de Atacama, cerca de Paranal, para generar energía solar y eólica y producir hidrógeno verde y amoníaco verde, un plan denominado el proyecto INNA.

La empresa AES Andes anunció a finales de enero que desistió de la ejecución del proyecto para concentrarse en su cartera de energías renovables y de almacenamiento de energía, según un comunicado. Esta decisión debe ser ratificada por las autoridades locales.

«Cuando se confirme la cancelación, estaremos aliviados de que el complejo industrial INNA no se construya cerca de Paranal», declaró el director general de ESO, Xavier Barcons.

«Debido a su ubicación prevista, el proyecto supondría una amenaza grave para los cielos más oscuros y despejados de la Tierra y para el funcionamiento de las instalaciones astronómicas más avanzadas del mundo».

El observatorio de Paranal está situado a 2.635 metros de altitud y está lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, lo que le otorga condiciones atmosféricas únicas que lo convierten en uno de los observatorios más productivos del mundo.

El emplazamiento de Paranal alberga el Very Large Telescope (VLT) de la ESO, compuesto por cuatro telescopios individuales, proporcionó la primera imagen de un exoplaneta en 2004.

El proyecto empresarial también ponía en peligro el buen funcionamiento del Telescopio Extremadamente Grande (ELT), un proyecto colosal que está previsto que sea terminado en 2028.

