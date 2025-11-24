El Olimpia gana el clásico contra el Marathón y sigue líder en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 23 nov (EFE).- El Olimpia mantuvo este domingo el liderato del torneo Apertura tras vencer 3-2 al Marathón en un clásico del fútbol hondureño, en el cierre de la jornada 18, en la que Motagua superó 2-1 al Real España.

Bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel, el Olimpia alcanzó 40 puntos, mientras que el Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, se quedó segundo con 36 unidades.

Los goles del Olimpia fueron obra del colombiano Yustin Arboleda, de penaltí; Jorge Benguché y Clinton Bennett; por el Marathón descontó el argentino Nícolas Messiniti, autor de un doblete.

Olimpia es, junto al Marathón, Motagua y Real España, uno de los considerados “cuatro grandes” del fútbol hondureño.

En el segundo clásico de la jornada, Motagua, a cargo del español Javier López, se impuso 2-1 ante Real España, del costarricense Jeaustin Campos.

Real España se adelantó al minuto 2 con un tanto del brasileño Gustavo Moura; Jefryn Macías igualó a los 12 y el brasileño John Kleber firmó la remontada motagüense al 78.

Con ese resultado Motagua subió al tercer puesto con 31 puntos, mientras que Real España quedó cuarto con 25, uno más que la Universidad Pedagógica, que ocupa la quinta casilla.

Los universitarios vencieron el sábado por la mínima, 1-0, a Juticalpa gracias a un remate de José Raúl García al minuto 77.

En otro duelo de la jornada, Platense goleó 4-1 al Choloma y escaló al séptimo lugar con 22 puntos.

Erick Puerto fue la figura del partido y amplió su ventaja como líder de la tabla de goleadores con 15 tantos. Choloma, penúltimo con 11 puntos, intentó reaccionar con un tanto del colombiano Leider Anaya, pero no le bastó.

Victoria consiguió en casa un triunfo sufrido y remontó para vencer 2-1 a Génesis.

William Moncada adelantó a los visitantes al minuto 6, Wisdom Quaye empató al 24 y, ya en el segundo tiempo, Juan García selló el triunfo de Victoria. EFE

