El pabellón de «multicampeones» que elevó al Flamengo en la Copa Libertadores

afp_tickers

4 minutos

Entrenador campeón de la Copa Libertadores 2025 con el Flamengo, Filipe Luís apostó todo por sus «multicampeones», futbolistas como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo o Jorginho, que elevan al máximo nivel la competitividad del equipo rubro-negro.

Acá, un repaso al panteón de grandes campeones del equipo de Rio de Janeiro, el más popular de Brasil, que conquistó el título continental el sábado con una victoria 1-0 en la final contra el Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.

– Filipe Luís a la cabeza –

Ganador de la Copa Libertadores como futbolista del Flamengo en 2019 y 2022, Filipe Luís celebra esta vez en el rol de director técnico.

Después de su exitoso paso por Europa como jugador en clubes como Atlético de Madrid o Chelsea, el exlateral izquierdo tomó la decisión de volver a su país para acabar su carrera con el equipo de su niñez… y allí empezó como DT.

«Siempre pensé en grande y hoy Flamengo proporciona para mí y para los jugadores esa posibilidad», comentó Filipe Luís en conferencia de prensa tras el triunfo sabatino, considerándose «un privilegiado» por ello.

En la vía a la corona de la Libertadores como entrenador principal del Mengão, una responsabilidad que asumió el año pasado tras dirigir los filiales Sub-17 y Sub-20, siempre dio el protagonismo a sus «multicampeones».

«Yo solo no he hecho nada», expresó hace unas semanas este técnico de 40 años, que el miércoles puede conquistar la liga brasileña junto a los suyos si gana en casa, en el mítico Maracaná, al Ceará.

«Los multicampeones son los jugadores más ambiciosos y mi equipo está lleno», lanzó.

Él mismo encaja en esa categoría: ganó campeonatos en España e Inglaterra como jugador y con la selección de Brasil alzó la Copa América de 2019.

– De Arrascaeta y Bruno Henrique, mil batallas –

El mediocampista internacional uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Bruno Henrique ganaron la Copa Libertadores como compañeros de plantel de Filipe Luís en 2019 y 2022, siendo protagonistas.

Y repiten en 2025.

El 10 charrúa, de 31 años, es uno de los extranjeros más influyentes de la historia del fútbol brasileño.

Bruno Henrique, de 34, dio un paso al frente cuando hacía falta y cubrió la baja del lesionado Pedro, en una temporada complicada para él, al verse involucrado en un escándalo de apuestas.

En sus últimos seis partidos en el Brasileirão, suma seis goles.

El récord absoluto como jugador con más campeonatos de Copa Libertadores pertenece al argentino Francisco «Pancho» Sá, que en la década de 1970 ganó en cuatro ocasiones el evento con Independiente y dos con Boca Juniors.

– Desde Gremio hasta Flamengo: Everton –

Everton ‘Cebolinha’ es otro tricampeón de Copa Libertadores en el plantel del Flamengo.

El extremo llegó a las filas del club carioca habiendo ganado el torneo continental en 2017 con el Gremio de Renato Gaúcho.

Agregó con la camiseta rubro-negro los títulos de las ediciones 2022 y 2025.

– Danilo y Jorginho, palmarés de lujo –

Danilo, de 34 años, fue autor del gol de la victoria en la final del sábado en Lima.

Es el primer futbolista que gana dos veces la Copa Libertadores y la Liga de Campeones de Europa, pues se había alzado como campeón sudamericano en 2011 con el Santos y fue campeón europeo con el Real Madrid en 2016 y 2017.

«Danilo, un jugador multicampeón por donde pasó, Alex Sandro, Jorginho… son jugadores que cuando entran al campo, aunque estén jugando una final, pareciera que estuvieran jugando un partido normal, tranquilos, serenos, dominando», repasó Filipe Luís.

Jorginho es otro caso notable.

El mediocampista de 33 años ganó con el Chelsea la Champions League y la Europa League y la Eurocopa con la camiseta de la selección de Italia. Ahora tocó la Copa Libertadores.

erc/prb/mcd