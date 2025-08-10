El Pachuca golea al Atlas y mantiene paso perfecto en el Apertura mexicano

2 minutos

Guadalajara (México), 9 ago (EFE).- Los Tuzos de Pachuca golearon este sábado por 0-3 al Atlas para continuar como líderes, con paso perfecto, del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la cuarta jornada del campeonato, el argentino Gastón Togni, el mexicano Daniel Aceves y el argentino Sergio Barreto anotaron por los Tuzos que llegaron a cuatro triunfos en igual número de encuentros.

En casa de su rival, los Tuzos pronto mostraron su superioridad y en el minuto 9 tomaron ventaja con un gol de Togni con la pierna derecha.

A la defensa del Atlas le costó mantener el orden y fue vulnerada en el 24 con un golpe de zurda de Aceves a pase de Víctor Guzmán.

La superioridad de los visitantes en la primera mitad la confirmó Barreto. En el 42 aceptó un balón de Elías Montiel y de cabeza completó la goleada.

Los dos cuadros dejaron ir oportunidades de gol en una segunda mitad con buenas actuaciones para los guardametas, el colombiano Camilo Vargas, del Atlas; y Carlos Moreno, por los Tuzos.

Con 12 puntos Pachuca lidera la tabla, tres encima del Tigres UANL, que también lleva paso perfecto, con un partido menos.

Este viernes, los Tigres golearon al Puebla por 7-0 y extendieron su buen inicio de campaña. Los Tigres ganaron con goles de Ozziel Herrera, Diego Laínez, los argentinos Juan Brunetta y Angel Correa, Diego Sánchez y el francés André Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

Este sábado el América venció por 0-1 al Querétaro y aparece tercero de a tabla.

Dagoberto Espinoza anotó de derecha a pase del colombiano Cristian Borja, en el minuto 6. Parecía que tendría un partido cómodo, pero creó pocas oportunidades ofensivas en el resto del duelo.

En el minuto 42 Henry Martín falló un penalti, detenido por el guardameta Guillermo Allison.

En la segunda parte Querétaro se plantó bien y en algunos momentos fue superior, aunque creó pocas oportunidades de goles.

El colombiano Nicolás Benedetti anotó dos goles y le dio al Mazatlán un empate 2-2 con el Tijuana, en el otro partido de hoy.

La fecha 4 terminará mañana con los partidos entre el León del mundialista colombiano James Rodríguez ante el Monterrey del defensa español Sergio Ramos, el Juárez FC-Toluca y San Luis-Cruz Azul.EFE

gb/og

(fotos)